молодежи -дорогу!

Скоро чемпионат мира в России!Величайшее событие в нашей стране! А в ведущих клубах нашей страны не так уж много молодежи.почему?!

Я родился в Ленинграде, живу в Санкт-Петербурге, так что я болельщик Зенита. И меня очень огорчает то отношение к выпускникам Петербургских школ футбола,которое сложилось в последние года 3 , отсутствие уважения к легендам клуба , и к сожалению не видно перспектив на перемены в лучшую сторону. Кто в современном Зенита воспитанник нашего родного города?! Есть такие, которых мы можем назвать легенда клуба Вячеслав Малафеев , который посвятил всю свою карьеру одному клубу, и Михаил Кержаков, который прошел большой список клубов,прежде чем вернутся в Зенит. Но к сожалению они не часто появляются на поле. Дальше я не буду называть имен, а буду говорить о проблеме. Дак в чем проблема?! 1.Бизнес Бизнес ничего личного. Зенит самый богатый клуб России. Разве у нашего города нет футболистов уровня премьер лиги, лиги чемпионов?! Конечно есть. но им не дают шанса. Руководству не интересно развивать своих звезд, им интересней ее купить, готовую. Болельщики схавают, если будет результат. 2.Европейский престиж Говорят, а что вы хотели , если будет играть молодежь , то Зенит будет плестись на 6-7 месте,никакой лиги Чемпионов, даже лиги Европы,мол посмотрите на Зенит-2!Это чушь! Один, два, три молодых игрока в стартовом составе не помешают,а будут развиваться, двигаться вверх, расти до уровня Сборной. 3. Патриотизм. Руководству все равно кто бегает на поле, главное бегают,побеждают,им все равно если там воспитанники клуба, нет их и ладно. Решает тренер, но тренеру тоже все равно. Этих причин еще много. а решение есть?! Хорошо что появился в ФНЛ Зенит2,у парней появился шанс засветится,проявить себя!может кто попадет в стартовый состав основной команды. и мое мнение нужен обязательно русский тренер, в идеале из Петербурга, или связанный с Зенитом долгие годы. И провожать легенд клуба нужно с уважением, все взрослые люди, обиды в футболе как-то странно. Это лично мое мнение, оно может не совпадать с вашим. Дорогу -молодежи!

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