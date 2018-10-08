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    Футбол

    8 октября 2018
    Рекорд!

    Команда третьего дивизиона чемпионата России забила сопернику 43 мяча

    СШ-75 обыграла «Интер» в рамках 27-го тура первенства России среди команд третьего дивизиона со счетом 43:1. Видео появилось на клубном YouTube-канале.

    Встреча прошла 5 октября на стадионе «Автомобилист». Результат стал рекордным для лиги, ранее ни одна команда не забивала сопернику столько мячей.

    СШ-75 расположилась на десятой строчке турнирной таблице московской зоны третьего дивизиона. «Интер» занимает последнее, 15-е место.

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