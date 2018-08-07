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    Рекорд

    7 августа 2018
    Проглот

    Хрупкая девушка из Турции съела 255 кебабов за 23 минуты

    Тот самый случай, когда внешность бывает обманчива.

    Никто и подумать не мог, что 21-летняя студентка Серен Йылмаз из Анталии сможет стать рекордсменом этого года на скоростное поедание кебаба

    Владелец ресторана, в котором проходило необычное состязание, поначалу даже отказывался регистрировать худенькую девушку (весит она всего 44 кг), но та настояла на своем. В итоге она сумела справиться с четырьмя килограммами мясабыстрее всех, оставив конкурентов далеко позади.

    Кроме того, Серен не просто легко впихнула в себя кебабы, но и дополнила их закусками и напитками, которые также стояли на столе и даже не входили в конкурсную программу.

    В качестве приза турчанке достался смартфон, ювелирное украшение и пять месяцев бесплатных обедов в этом ресторане.

    Отметим, что был зафикисирован и рекорд среди мужчин: победитель соревнования съел 300 кебабов за один прием пищи.

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