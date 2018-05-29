Король и Кайзер

Накануне чемпионата мира вспомнил о двух великих футболистах Пеле и Франце Беккенбауэре. Король Пеле и Кайзер Франц.

Вот совсем небольшая заметка о Пеле:

Мастерство Пеле вызывает восхищение у всех, кто когда-либо видел его игру. Свой успех футболист объясняет упорным трудом и уникальными врождeнными физическими качествами. Так, Пеле был способен пробежать стометровку всего за 11 секунд. Этот показатель сравним с данными лучших легкоатлетов. Кроме того, специалисты определили, что Пеле имеет необыкновенно широкий угол зрения. Именно это его качество помогало ему молниеносно анализировать ситуацию на игровом поле и принимать лучшее в той или иной ситуации решение.

Но природные данные – это ещe не залог успеха. Основной вклад в успех Пеле внeс он сам своими тренировками в поте лица и отработкой приeмов и техник. Пеле не уставал трудиться над выполнением тех или иных элементов, добиваясь превосходного стопроцентного результата. Он прекрасно владел техникой обводки, отлично забивал любой ногой с любой стороны, очень быстро бегал по полю и умело импровизировал.

Пеле помогала и его интуиция. Он понимал командную суть футбола. Он всегда играл в команде, давая превосходные пасы, сбивающие противников с толку. Так, в 1961 году Пеле забил «гол столетия» в матче против команды «Флуминенсе» – он смог самостоятельно пройти к противоположным воротам от линии своей штрафной, обыграв всех игроков соперников. В честь этого удивительного забитого мяча на стадионе «Маракана» был установлен памятник.

Вообще, за всю свою карьеру Пеле забил 1281 официально зарегистрированный гол в 1363 играх. Только за 1959 год он забил 126 мячей. Пеле стал лучшим бомбардиром мира. В его копилке 92 хет-трика, 30 матчей, где он забил по четыре гола, и более 6 игр, где он забил по 5 голов. А в 1964 году Пеле смог за одну игру забить 8 мячей в ворота противника – команды «Ботафаго».

В 1969 году Пеле забил свой 1000 гол в ворота команды«Васко да Гама». С тех пор 19 ноября был объявлен Днeм Пеле. Кроме того, в честь этого 1000 гола была выпущена специальная почтовая марка.

А это о Кайзере Франце:

Франц Беккенбауэр стал первым в истории футбола, кому удалось завоевать звания чемпиона мира, будучи сначала игроком, а потом и тренером сборной ФРГ. Да и вообще, всегда и во всем ему сопутствовала футбольная удача, и добивался он всего, на что замахивался.

Он был первым из немецких игроков, сыгравших за национальную сборную больше ста матчей (позже его достижение превзошел Лотар Маттеус, проведший 153 игры и установивший тем самым мировой рекорд). Дважды, в 1972 и 1976 годах, Беккенбауэр получал «Золотой мяч» как лучший футболист Европы. Вместе со своей родной «Баварией» с 1974 по 1976 год он три раза подряд выигрывал Кубок европейских чемпионов. В финальных матчах один за другим были повержены испанский «Атлетико», английский «Лидс Юнайтед», французский «Сент‑Этьенн».

Вдобавок в 1976 году «Бавария» выиграла и Межконтинентальный Кубок, обыграв бразильский «Крузейро». А ещe раньше, в 1967 году, «Бавария» завоевывала Кубок обладателей кубков, победив в финальном матче шотландский «Глазго Рейнджерс».

У себя же на родине Беккенбауэр был пятикратным чемпионом страны. Четыре раза «Бавария» выигрывала Кубок ФРГ.