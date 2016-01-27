Распродажа в «Динамо». «Зенит» преуспеет в этом шопинге?

Автор блога об одном состоявшемся переходе из «Динамо» в «Зенит» и о том, кто может отправиться тем же маршрутом.

Привет!

«Зенит» официально объявил о подписании контракта с полузащитником «Динамо» и сборной России Юрием Жирковым. Соглашение рассчитано на два года. Жирков может присоединиться к питерской команде уже зимой, если клубам удастся между собой договориться. Если это не произойдет, Жирков начнет свое выступление за сине-бело-голубых в следующем сезоне.

Про ситуацию в «Динамо». В начале сезона москвичи взяли новый курс развития. Согласно этому курсу клуб будет брать молодых перспективных российских игроков, и избавляться от высокооплачиваемых. Все это похоже на то, что происходило в «Анжи» в 2013 году. Тогда мега проект Сулеймана Керимова приказал долго жить: вложения дагестанского олигарха не окупились и махачкалинцы распустили всех звезд и вновь стали обычным клубом, каким был до Керимова. Тут три варианта того, почему так получилось: Керимов охладел к футболу. Второе: Керимов хотел, чтобы была быстрая отдача средств, которые он вложил в команду, этого не вышло. Третье, и самое вероятное: Керимов- фанат итальянского футбола и тогда появилась возможность приобрести итальянскую команду и полноценно сосредоточиться на ней, однако, этого тоже не произошло.

Борис Ротенберг тоже не увидел моментального результата и решил работать с футболистами на перспективу. Динамовские болельщики, по высказываниям на форумах, «боялись» перемен в составе команды, однако, все это произошло. «Динамо» отныне команда будущего.

Все это делает не очень хорошую рекламу российскому футболу. И раньше футболист уровня условного Ибрагимовича не хотел ехать играть в нашу страну, только если за хорошенькую надбавку в зарплате. А сейчас тем более тысячу раз подумают и в итоге откажет. В Европе наверняка создалось впечатление на фоне всего происходящего, что в России не совсем серьезно руководители относятся к футболу. И это также плохо.

Когда «Анжи» расставался со своими звездами бело-голубые подписали больше всех игроков команды из столицы Дагестана: шесть исполнителей(Жирков, Кокорин, Денисов, Ионов, Габулов, Самба). В то время «московский клуб хотел стать одним из флагманов нашего футбола и проявить себя в будущем в Европе. Но не сложилось и теперь «Динамо» избавляется от тех, кто много зарабатывает и разгружает платежную ведомость. Не понимаю людей, которые удивляются всему происходящему. Все понятно: президент клуба меняет курс развития клуба.

Это было кратко о ситуации в клубе, из которого уезжают и могут уехать в Санкт-Петербург главные герои этого текста. Помимо Юрия Жиркова основная и главная часть статьи пойдет и о Александре Кокорине, который тоже может переехать в Питер. Понятно, что Жирков и Кокорин получают большую зарплату в «Динамо», а «Динамо не может себе позволить таких затрат согласно новому вектору. Можно попробовать снизить зарплату, но это вряд ли устроит все стороны. У Жиркова и Кокорина летом заканчиваются контракты с москвичами. Юрий уже определился, а об Александре еще толком неизвестно, только слухи и разговоры. По правилам он уже может вести переговоры с другим клубом за полгода до истечения срока контракта. Пользуясь случаем, выскажусь и о слухе, который отправлял Кокорина в лондонский «Арсенал»: «канонирам» нужен нападающий. Но лондонцы, скорей, возьмут более именитого форварда, чем Кокорин. Да и сыграет фактор, что английские клубы уже обожглись на российских игроках, в том числе и «Арсенал». Россияне не поедут играть на туманный альбион еще лет пять, когда все предрассудки у англичан касаемо наших футболистов пройдут.

А вот и самая соль текста. Юрий Жирков в «Зените»! Клуб из Петербурга по-прежнему является по-настоящему мега проектом «Газпрома», который еще живет, в отличие от «Анжи» Керимова и «Динамо» Ротенберга. Разве что «Краснодар» Сергея Галицкого еще функционирует. Питерцы, как и раньше, продолжают собирать под своими знаменами все «сливки» Премьер-Лиги. Вот еще Смолова хотят позвать. Как я уже писал, «Динамо- это команда будущего. В «Динамо» много молодых игроков, которые не имеют опыта в большом футболе. Кто такой Жирков не нужно объяснять российской футбольной общественности. Он опытный игрок, 32 года. Он мог бы стать для «динамовской» молодежи «дядькой-наставником», но «Динамо» не может финансово позволить себе Жиркова. Жирков, как и Кокорин, мог оказаться в «Зените» еще летом, но тогда этому помешали семейные обстоятельства игрока. А летний интерес «Зенита» к Кокорину не подтвердился переходом в летнее трансферное окно. А сейчас все может состояться.

О Жиркове. Это полезное приобретение для «Зенита». Да, футболист возрастной, но ниже своего высокого уровня он никогда не опускался. У «Зенита» позиция левого крайнего защитника немного проблемная. Кришито может уйти. Виллаш-Боаш, когда Кришито было травмирован, пробовал на этой позиции Анюкова, который правый крайний. Но это было что-то не то. Анюков правоногий, а Юрий как раз левоногий. Плюс он ас на позиции левого крайнего. И еще можно побороться за внутренние трофеи в России. Жирков присоединится к команде летом, а если «Динамо» и «Зениту» удастся договориться, то Юрий может оказаться в Петербурге уже этой зимой. Это будет лучше для «Зенита»: команде предстоят важные матчи в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Бенфикой», им нужны хорошие игроки, чтобы попробовать пройти португальскую команду и впервые дойти до четвертьфинала главного еврокубка. Вопрос только в одном: Виллаш-Боаш покинет «Зенит» по окончании сезона. И еще неизвестно, кто займет освободившееся кресло. Есть мнение, что Жирков пригодится и новому наставнику «Зенита». Но это не факт: когда Широков незадолго до отставки Спаллетти ушел в аренду в «Краснодар», а потом пришел Виллаш-Боаш, то португалец был главным инициатором того, чтобы не подписывать с Широковым новый контракт и тот оказался в «Спартаке». Тоже самое может быть и с Кокориным и Жирковым, еще неизвестно, какая философия будет у нового специалиста.

Что касается Кокорина, то «Зенит» давно его вел. Сейчас не совсем понятно, зачем его берут. В начале сезона Александра сильно критиковали, он мало забивал. Основная задача нападающего- забивать голы. Кокорин не может в последнее время забить условной «Мордовии». И поражает ворота соперников очень мало. Не совсем не понятно, почему нужен Кокорин «Зениту именно сейчас. Каждому футбольному клубу нужен нападающий, который много забивает здесь и сейчас. И «Зенит» не исключение. Давайте не будет забывать, что кризисные моменты бывают у всех игроков, и если Кокорин его преодолеет, то будет забивать много голов. И будет достойным конкурентом за место основного центрфорварда. На этой позиции может сыграть и Халк, хотя чаще всего его можно увидеть на позиции инсайда. А есть еще и Кержаков.

Будем надеяться, что «Зенит» не промахнется с приглашением Жиркова и Кокорина.

И напоследок хотелось бы написать: любите футбол таким, какой он есть. Любите его за то, что в него играют все национальности и везде. Он объединяет людей. Он исполняет роль миротворца. 20 000 миротворцев не могут справиться с тем, с чем футбол справляется в одиночку отлично. Всем пока! Пока! Пока!