РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ НА ВЕРШИНЕ ИЛИ НА ДНЕ?

Как наши футбольные чиновники выполняют свои обещания.

На прошлой неделе закончили своё выступление в еврокубках две наши последние команды. И хотя Краснодар и Ростов матчи свои проиграли, наша страна по итогам сезона заняла в рейтинге УЕФА шестую позицию. Теперь по итогам следующего чемпионата России три первые команды будут участвовать в Лиге чемпионов. Это радует, ведь три-четыре команды приблизительно равного уровня в России есть. И мы вправе ожидать, что одна из трех в ближайшие годы, наконец-то добьется серьёзных успехов в главном клубном турнире Европы.

Итак, вырисовывается вполне приличная картинка нашего футбола. Добавим сюда двенадцать современных стадионов, строительство которых совсем скоро завершиться и наших суперзвезд спорткары которых, не хуже автомобилей Месси и Роналду. Ну и конечно Виталий Мутко, сделавший за последние десять лет головокружительную карьеру, дослужившись до заместителя Председателя Правительства РФ. Глядя на всё это, у человека далёкого от футбольных реалий однозначно сложится впечатление, что российский футбол переживает свой рассвет. Осталось только, порвать всех на домашнем чемпионате мира и можно будет смело говорить о золотом веке нашего футбола, а Мутко назначать Премьер-министром.

Но вот в выходные прошли очередные туры в РФПЛ и ФНЛ. И мы видим, что ни в одном из семнадцати матчей не было забито более двух мячей. Если кто-то поставил на тотализаторе тотал меньше на все матчи, то он увеличил свои деньги в сотни раз. В премьер-лиге вообще было забито в среднем один мяч за игру. А ведь всего каких-то шесть лет назад наши футбольные чиновники кричали на всех каналах, о том, как за счет лимита на легионеров и миллиардов выделенных из федерального бюджета повысится зрелищность нашего чемпионата. И не просто повысится, а так, что зарубежные телеканалы выстроятся в очередь за покупкой прав на трансляцию в своих странах. Да и как быть по-другому, если к чемпионату мира в нашем чемпионате будут блистать доморощенные неймары. А там не далеко и до взятия европейских трофеев, ведь российские чиновники перевели чемпионат на систему осень-весна, значит, никаких препятствий быть не должно.

На деле оказалось, что нас опять обманули. Ни каких звезд в российском чемпионате не появилось. Зато выросли зарплаты игроков с российским паспортом. Топовые команды стали скупать всех приличных российских игроков у своих менее богатых конкурентов. Те в свою очередь не имея возможности найти равноценную замену, стали ставить в состав игроков не уровня премьер-лиги. И вот мы видим, как наши команды частенько даже на чужую половину поля бояться заходить. Но самое печальное то, что клубы, укомплектованные нашими сборниками, далеко не всегда забивают соперникам, класс которых значительно ниже. На чемпионате мира столь слабых противников не будет даже на групповой стадии.

Теперь о миллиардах из бюджета. Как это обычно бывает, они оказались на счетах фирм, строящих стадионы, стоимость которых естественно значительно выросла. Стадионы дорогие, но зато мы наконец-то сможем наблюдать за любимыми командами в комфортных условиях. Правда в Нижнем Новгороде, Сочи и Волгограде нет команд играющих в РПФЛ и ФНЛ. По итогам этого сезона, скорее всего этот список пополнит Калининград. Получается, 4 стадиона из 12 будут использоваться как концертные площадки.

Если говорить о детско-юношеском футболе, то на него денег попросту не хватило. И сейчас, чтобы ребенок мог заниматься, родители должны ежемесячно платить не менее пяти тысяч рублей. Для провинции это не малые деньги. Насколько талантлив ребенок никто даже не смотрит. При этом тренеры по-прежнему получают копейки. Вот и получается, что тренер берет деньги у родителей никчемных футболистов за место в основе. А потом они приходят домой и говорят сыну, что беспокоится, не надо за всё уплачено. И о каком старании, тогда может идти речь? В итоге у перспективных футболистов опускаются руки, и они завязывают с футболом, а бездарные, продолжают играть в основе, пока их родителям не надоест смотреть на этот позор.

До чемпионата мира остался один год. Наша сборная находится на шестидесятом месте рейтинга ФИФА, никакой реальной стратегии развития футбола попросту нет. На жеребьевке к чемпионату Европы наша команда рискует оказаться в четвертой корзине. Похоже, что на новых стадионах настоящее зрелище нам удастся увидеть только во время чемпионата мира и далеко не факт, что это произойдет в матчах с участием нашей команды.

И все-таки будем надеяться, что на несколько матчей наши футболисты выйдут играть не за деньги, а ради болельщиков и чести страны. И мы увидим на поле жгучее желание победы и бескомпромиссную борьбу.