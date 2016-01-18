Он ушел. Но….

Автор блога о переходе нападающего «Спартака» и сборной Армении Юры Мовсисяна на правах аренды в американский «Реал Солт-Лейк»

Привет!

Это мой первый материал в блоге.

Официальный сайт «красно-белых» проинформировал: «Юра Мовсисян на правах аренды до декабря текущего года будет выступать за клуб MLS «Реал Солт-Лейк».

Мовсисян уже выступал за «Реал Солт-Лейк» с 2007 по 2009 годы, становился Чемпионом Кубка MLS и победителем Восточной Конференции и попал из-за этого на прием к Бараку Обаме. Юра начинал, как не удивительно, в Штатах, учитывая то, что в этом государстве футбол или как его называют в Америке соккером, не пользуется большой популярностью, как в Бразилии, например, где футбол уже давно религия. В США Мовсисян учился играть в игру миллионов и делал в этом ремесле первые шаги. Его тренером был египтянин. После был датский «Раннерс», за который нападающий наколотил уйму голов в Лиге Европы и привлек внимание представителей «Краснодара». Когда форвард переходил в клуб Сергея Галицкого, который готовился к дебюту в Премьер-Лиге, его никто не знал, разве что большие футбольные эрудиты. В «Краснодаре» игрок сборной Армении стал заметной фигурой, был одним из лучших бомбардиров Чемпионата России и «быки» продали Юру в «Спартак» за хорошие деньги. Начало было многообещающим: в 1-ом матче Мовсисян оформил хет-трик в ворота «Терека» в матче Чемпионата России. Мовсисяна приглашали выступать за сборную Штатов, но оказалось, что Мовсисян помнит свои корни и предпочел выступать за армянскую национальную команду.

Нынешний «Спартак- сильнейший «Спартак» за последние 5 лет. Эту задачу Аленичев решил- создать лучшую спартаковскую команду за последние годы. И команда будет приучена к фирменному спартаковскому стилю, который приносил ей успех на рубеже веков, тогда «Спартаку» не было альтернативы в России. Прошло время. Москвичи уже не такие крутые, «Зенит» и ЦСКА мощнее. Да и с точки зрения трофеев как отрезало. Московский клуб многие годы ничего не может выиграть. Аленичев был важным игроком в романцевском «Спартаке» и знает, как играть в фирменный «спартаковский» футбол. В тренерском вопросе, в какой футбол будут играть команды Аленичева, в том числе самый титулованный клуб России дал убедительный ответ- в «спартаковский». В такой футбол, в который «Спартак» играл в свои лучшие годы. В этом «Спартаке» выступал Аленичев. Тульский «Арсенал», добившейся серьезных высот, пройдя путь от любительской лиги до РПЛ, возглавляемый Аленичевым, играл в «спартаковском» стиле. От этого логично приглашение в «Спартак» и самого Аленичева. Человек, игравший в «Спартаке» в его золотое время и ставящий «спартаковскую игру. Аленичев знает, что такое «Спартак».

Поскольку «Спартак» потихоньку приобретает свой облик, к игрокам предъявляются определенные требования. Аленичев выстраивает команду такой, какой она должна быть. «Спартак» может и намерен побороться за тройку. К новым большим победам надо идти поступательно. И сейчас это самая адекватная цель- быть в тройке. Под спартаковскую философию кто-то из футболистов подходит, кто-то нет. Если посмотреть на игровое время Мовсисяна в этом сезона, то необходимо сделать вывод, что на Юру больше не рассчитывают. Да еще Аленичев обозначил главные трансферные цели на зимнее трансферное окно: защитник и нападающий. Тем удивительно последнее: летом «красно-белых» пополнил нападающий сборной Кабо-Верде Зе Луиш, приобретенный у португальской «Браги». И, похоже, он стоит тех денег, которые за него заплатили. Можно попробовать использовать в роли центрфорварда Промеса, но почему-то этого не происходит. Если я был главным тренером «Спартака», то поступил бы именно так. Вспоминается еще Давыдов, но он другого типа нападающий, оттянутый. Еще, как мне кажется, «Спартаку» пригодится опорник. Непонятно, почему не ищут полузащитника оборонительного плана, а только защитника и нападающего. Позиция опорного хавбека является проблемной в «Спартаке».

К удивлению все выглядело так, как будто бы Мовсисян уходит из «Спартака» навсегда. Сам Юра поблагодарил болельщиков за поддержку. Если взять в расчет тот факт, что Мовсисян игрок сборной Армении, то его переход ему же на пользу. В сборной нельзя играть, если сидишь на бочке. В таком случае это бессмысленно. Варужану Сукиасяну будет доволен, если игрок будет постоянно выходить на поле, тогда у него есть шанс играть в сборной, еще право выступать за сборную необходимо подкреплять отличной игрой.

Вернемся к удивлению. Было ощущение, что это полноценный трансфер. Я хочу напомнить: это аренда, пусть и с правом выкупа. И еще к сборной. Сукиасяну будет сложно отслеживать за Юрой, MLS пусть лига, в которую едут играть все ветераны, которые сделали себе имя в Европе, но трансляцию матчей лиги найти практически невозможно. Сукиасяну было бы выгодней, если Юра уехал бы в Европу. Когда Мовсисян уже выступал за московский клуб, то ходили слухи о его переезде в «Вольфсбург». Это оказался просто слух. Юра все равно бы смог где-то проявить себя в Старом Свете. Да и для всего армянского футбола было бы выгодней, если бы армянский футболист, выступающий за сборную страны, играл бы в престижном европейском чемпионате. Как Генрих Мхитарян. И следить за игрой Юры тренеру сборной гораздо проще. Мовсисян чувствует себя в США как дома. Он счастлив, когда находится в Америке. И тут всплывает вопрос: Юра- профессиональный футболист. Он любит футбол, если не любил, никогда не стал бы профессиональным игроком. А в Америке не совсем футбольная атмосфера. И от этого задаешься вопросом. Из-за этого сложно концентрироваться на игре, особенно большому фанату футбола. Юра сказал, что давно хотел вернуться в Северную Америку. И ему там хорошо. Важная деталь: чтобы футболист хорошо играл, он должен быть счастлив. Если Юра хорошо себя там чувствует, это большой плюс для него и всей сборной Армении.

Почему я напоминал о том, что это аренда? Во-первых, все-таки не полноценная покупка, Мовсисян по окончанию срока аренды по любому вернется в «Спартак», а если «Реал Солт-Лейк» захочет его выкупить, то американский клуб сделает это позже. А если «Спартак будет следить за приключением Мовсисяна в Штатах? Если он докажет, что он классный форвард, то Аленичев найдет вариант подключения его к игре команды. И он своей игрой порадует большую армию спартаковской торсиды.

Время покажет, что будет.

И напоследок хотелось бы написать: любите футбол таким, какой он есть. Любите его за то, что в него играют все национальности и везде. Он объединяет людей. Он исполняет роль миротворца. 20 000 миротворцев не могут справится с тем, с чем футбол справляется в одиночку отлично. Всем пока! Пока! Пока!