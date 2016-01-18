Форвард Челси в Спартаке?

Лоик Реми, все за и против

Изначально я не могу уже который год понять трансферной политики спартака. Своих талантливых воспитанников угробим, а на их место иностранцев купим. Конечно не все иностранцы оказались на деле шлаком, но примеров тем не менее достаточно. Кавинаги, Кариока, Родригес и так далее. Создается впечатление, что к нам на отпуск приезжают. Веллетон пофеерил и тоже сдулся. Теперь вот на закате карьеры хочет вернуться в наш чемпионат на старость подзаработать. Честно говоря, я не совсем понимаю, какую пользу может принести Спартаку Лоик Реми. Да, он игрок Челси. Но, он же в ужастной форме. Я очень сомневаюсь, что игрок, у которого деффицит игрового времени, сможет принести пользу клубу, будь то Спартак или другой клуб РФПЛ. Тем более, Лоику уже под 30, и что-то мне подсказывает, что играть он у нас в РФПЛ будет спустя рукава. Второй непонятный мне момент: недавно читал в тех же новостях, что Федун готов раскошелиться на нового игрока для своего клуба. На сколько я помню, озвучивалась сумма в районе 15 миллионов. А не понимаю я вполне вот что: как можно так ссорить деньгами? зачем отдавать 10 миллионов и больше за игрока лавки, который тем более еще далеко не молод? Хотя, признаю, что у Реми есть определенный набор качеств, который может принести пользу Спартаку. Не понятен так же тот факт, что покупается именно иностранец. Вспоминая о лимите, с выбором стартового состава придется изрядно поломать голову. Не проще ли своих воспитанников привлекать к играм основы? Тем более, что наши молодые ребята очень талантливы, думаю, все это знают.