Игроки, которые завершат карьеру в ближайшие 5 лет

Время летит, поколения меняются. С какими звездами нам придётся распрощаться в ближайшие годы?

Икер Касильяс.

Многолетний капитан мадридского «Реала» и игрок и около 4-6 лет капитан сборной Испании. Сейчас ему 35 лет , а в 2021, то есть через 5 лет, 40. Никто не будет спорить, что Икер – легенда испанского футбола. Он просто потерял свою форму. Но кто знает, может он бы и продолжил играть прилично, если бы ему дали ещё шанс? Он же всё таки выигрывал Лигу чемпионов в 2014 году. Касильяс также поддержал Пике, решившего уйти из сборной после ЧМ 2018. Эх, придётся смириться с печальным уходом Каса из Мадрида, а его потрясающую игру мы сможем увидеть только в футбольных нарезках.

Андрес Иньеста.

Двукратный чемпион Европы, чемпион мира наравне с Касильясом. Андреса можно называть маэстро в современном футболе. Именно он вытаскивал сборную Испании на прошедшем Евро. Однако футболисту уже 32 года. Иньеста также говорил, что следующее первенство мира в России станет для него последним за национальную команду. На момент турнира испанцу будет 34 года, а через 5 лет так вообще 36. И неизвестно будет ли Андрес играть на том же уровне или нет. Я также забыл упомянуть, что именно маэстро с голевой передачи Сеска Фабрегаса забил гол, принёсший первое чемпионство мира своей стране.

Джанлуиджи Буффон.

Легендарному вратарю из Италии уже 38, а на момент ЧМ будет 40. К сожалению, Чемпионат Мира станет последним для Буффона за сборную, и уже не долго останется играть за клуб. Несмотря на возраст, Джиджи продолжает показывать мастер класс и довольно хорошо отыграл на прошедшем Евро. Жаль, что столь великому вратарю и чемпиону мира – 2006 не удалось взять Лигу чемпионов и Чемпионат Европы. Максимум он добывал серебро в обоих турнирах.

Франческо Тотти.

Кажется, что он будет играть вечно. Император Рима и вмести с Буффоном чемпион мира 2006 года. Тотти всех впечатляет не только своей игрой в 40 лет, но и своей преданностью. За свою карьеру у Ческо было предложение от самого мадридского «Реала», который как обычно пытался купить звезду футбола. но Франческо отказался и сказал фразу, которая, лично меня, сильно тронула:

Меня учили ещё в школе, что семья – это самая важная вещь. Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то бросал своих бедных родителей ради того, чтобы жить с богатыми незнакомцами?

После этого неудивительно, что итальянец играет за «Рому» на протяжении всей своей 23-летней карьеры.

Мы все будем помнить этих футболистов и сравнивать их с новым поколением, к примеру Де Хеа с Касильясом, а Доннарумму с Буффоном. Из всего этого можно сделать важные выводы, один из которых свидетельствует о том, что нам не надо спорить, кто лучше Месси или Роналду. Давайте просто будем наслаждаться их игрой, ведь время пролетит быстро, и мы не успеем заметить, как этих двух игроков уже будет провожать весь мир.

Всем удачи!