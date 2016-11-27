Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Интересное из жизни и истории футбола. Все блоги -

    Игроки, которые завершат карьеру в ближайшие 5 лет

    27 ноября 2016
    Время летит, поколения меняются. С какими звездами нам придётся распрощаться в ближайшие годы?

    Икер Касильяс.

    Многолетний капитан мадридского «Реала» и игрок и около 4-6 лет капитан сборной Испании. Сейчас ему 35 лет , а в 2021, то есть через 5 лет, 40. Никто не будет спорить, что Икер – легенда испанского футбола. Он просто потерял свою форму. Но кто знает, может он бы и продолжил играть прилично, если бы ему дали ещё шанс? Он же всё таки выигрывал Лигу чемпионов в 2014 году. Касильяс также поддержал Пике, решившего уйти из сборной после ЧМ 2018. Эх, придётся смириться с печальным уходом Каса из Мадрида, а его потрясающую игру мы сможем увидеть только в футбольных нарезках.

    Андрес Иньеста.

    Двукратный чемпион Европы, чемпион мира наравне с Касильясом. Андреса можно называть маэстро в современном футболе. Именно он вытаскивал сборную Испании на прошедшем Евро. Однако футболисту уже 32 года. Иньеста также говорил, что следующее первенство мира в России станет для него последним за национальную команду. На момент турнира испанцу будет 34 года, а через 5 лет так вообще 36. И неизвестно будет ли Андрес играть на том же уровне или нет. Я также забыл упомянуть, что именно маэстро с голевой передачи Сеска Фабрегаса забил гол, принёсший первое чемпионство мира своей стране.

    Джанлуиджи Буффон.

    Легендарному вратарю из Италии уже 38, а на момент ЧМ будет 40. К сожалению, Чемпионат Мира станет последним для Буффона за сборную, и уже не долго останется играть за клуб. Несмотря на возраст, Джиджи продолжает показывать мастер класс и довольно хорошо отыграл на прошедшем Евро. Жаль, что столь великому вратарю и чемпиону мира – 2006 не удалось взять Лигу чемпионов и Чемпионат Европы. Максимум он добывал серебро в обоих турнирах.

    Франческо Тотти.

    Кажется, что он будет играть вечно. Император Рима и вмести с Буффоном чемпион мира 2006 года. Тотти всех впечатляет не только своей игрой в 40 лет, но и своей преданностью. За свою карьеру у Ческо было предложение от самого мадридского «Реала», который как обычно пытался купить звезду футбола. но Франческо отказался и сказал фразу, которая, лично меня, сильно тронула:

    Меня учили ещё в школе, что семья – это самая важная вещь. Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то бросал своих бедных родителей ради того, чтобы жить с богатыми незнакомцами?

    После этого неудивительно, что итальянец играет за «Рому» на протяжении всей своей 23-летней карьеры.

    Мы все будем помнить этих футболистов и сравнивать их с новым поколением, к примеру Де Хеа с Касильясом, а Доннарумму с Буффоном. Из всего этого можно сделать важные выводы, один из которых свидетельствует о том, что нам не надо спорить, кто лучше Месси или Роналду. Давайте просто будем наслаждаться их игрой, ведь время пролетит быстро, и мы не успеем заметить, как этих двух игроков уже будет провожать весь мир.

    Всем удачи!

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+