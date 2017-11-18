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    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    Интересное из жизни и истории футбола.
    В этом блоге я буду рассказывать вам интересные вещи о футболе.
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