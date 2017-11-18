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1
теста для вас
1
Какой вы футболист?
Интересное из жизни и истории футбола.
В этом блоге я буду рассказывать вам интересные вещи о футболе.
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12
Тимофей Поршнев
58
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Отмена
18 ноября 2017
Для подписчиков моего блога!
Содержит информацию лишь для подписчиков моего блога.
32
7 ноября 2017
Он всегда был невероятным. Просто попал в чужую эпоху
История о бесподобном игроке.
69
3
23 сентября 2017
Испанские клубы во «Вконтакте»
В наше время огромное влияние на общество оказывает интернет. Многие уже следят за новостями того же спорта не через газеты, а интернет-ресурсы. В современных условиях ужились и спортивные клубы. В нашем случае футбольные.
76
3
7 сентября 2017
Берегитесь! Они уже здесь
До чемпионата мира в России осталось менее года, а да окончания квалификации менее двух матчей. Однако уже сейчас есть, как это обычно и бывает, сборные успешно пробившиеся на мундиаль, и ничто им уже не помешает. Таковыми командами являются Мексика,
36
30 августа 2017
«Новый Рауль». Как Марко Асенсио становится лидером «Реала»
В этом сезоне моё внимание привлёк игрок «Реала» и сборной Испании двадцатиоднолетний Марко Асенсио, и я не мог не высказаться о юном даровании футбола.
106
9 мая 2017
Футбол во время Великой Отечественной войны
Война – ужасная штука. Но даже в эту тяжёлую пору люди пытались хоть как-то отвлечься. Например, они играли в футбол.
323
27 апреля 2017
Разгром финалиста. Как «ЦСКА» издевался над «Локомотивом»
В центральном матче 25-ого тура чемпионата России встречались две московские команда, одна из которых разгромила другую. Блог «Интересное из жизни и истории футбола» разбирает столичное дерби.
42
5
26 апреля 2017
Концепты футбольных форм на сезон 2017/2018
Предлагаю вашему вниманию возможные варианты экипировки различных команд на следующий сезон.
3557
4
1
11 апреля 2017
1/4 финалы Лиги Чемпионов прошедших лет
Уже сегодня стартуют первые матчи 1/4 финала ЛЧ. Предлагаю вспомнить, какие захватывающие и неожиданные 1/4 финалы состоялись за прошедшие 5 лет.
33
8 апреля 2017
Топ-5 лучших голеодоров Европы.
Предлагаю краткий список, содержащий минимум информации, лучших бомбардиров Старого Света.
53
1 апреля 2017
Мюнхенская «машина». Как проводит этот сезон «Бавария»
«Бавария» разгромила очередного соперника, на сей раз это был «Аугсбург». Это натолкнуло меня на мысль об описании того, как мюнхенцы играют в этом сезоне.
36
4
27 марта 2017
За что я люблю футбол
Футбол – спорт №1, и ни для кого это не секрет. Хочу рассказать, что меня привлекает в этой игре.
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