Открытое письмо господину Мутко

За что вы лишили миллионы людей радости наслаждаться футболом?

... я опять о том же – о лимите на легионеров. Позволю себе утверждать, что принятое под благим намерением решение лишает зрителей зрелища. На футбол приходят, как в театр. Виталий Леонтьевич, вы бываете в театре. Редко? Работы много, не до театров? Но раньше-то бывали. И вот позвольте спросить, вы ведь там не интересовались: «А с соседнего ли двора тот или иной актёр?. Певцы, музыканты....» Мы ходим на концерты и театры, вне зависисмости от государственной принадлежности и цвета кожи артистов.. Ходим, потому что они талантливы, есть на что посмотреть, послушать. А футболисты-то чем хуже. Истинным ценителям игры без разницы какую страну представляет тот или иной игрок, лишь бы блистал талантом и действовал с полной самоотдачей. Ну не загонишь зрителя на трибуну только по причине того, что на поле пинает мяч паренёк с соседней улице. При этом большинству людей очевидно, что ничему, помимо роста зарплат игроков среднего уровня, введённый лимит не способствует. О росте же мастерства и речи идти не может – меньше иностранцев, ниже уровень игры чемпионате, а значит и меньше возможностей для роста мастерства молодых футболистов.

Уважаемый, господин пока ещё Президент РФС! Отмените же уж этот глупый лимит. Да, с одной стороны критиков ваших действий чуть прибавится, но сдругой – многократно убавится. Тотал, уверяю, будет в вашу пользу. А память о Вас, как о мужественном человеке, умеющим признавать свои ошибки, надолго останется в памяти российских болельщиков.