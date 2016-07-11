4 причины крутости чемпионата Европы 2016.

Вот и подошёл к концу очередной Евро. Кому то он пришелся по душе, кому то не очень. Дело вкуса, как говорится. Негативные моменты можно найти везде и всегда, но говорить будем только о хорошем. Поехали!

Причина №1: Сборная Исландии.

Эти парни свели с ума если не весь мир, то Европу точно. Бесстрашие и единство – два термина, которые характеризуют игру исландцев на турнире во Франции. На их футбол было действительно приятно смотреть. В первую очередь из-за того, что они строили свою игру, отталкиваясь от себя, а не от соперника. Не было никаких “автобусов”, матчи против явных фаворитов не сушились. Спасибо им за это.

Причина №2: Формат чемпионата.

Решение увеличить количество участников и возможность выйти в плей-офф с третьего места группы, принесло свои плоды. Во-первых, на чемпионат попали сборные, о которых весь футбольный мир мало что слышал, а эти сборные, в свою очередь, заявили о себе, причем весьма недурно. Во-вторых, шансы попасть в 1/8 финала оставались у каждой сборной вплоть до заключительных игр группового этапа. Как результат, борьба в каждом матче до финального свистка.

Причина №3: Криштиану Роналду.

Кто-то скажет, что слишком банально. Но здесь хотелось бы сказать о том, что этот человек вложил для победы своей сборной всё: эмоции, душу, здоровье. Бешенство от очередного пропущенного мяча в матче с Венгрией, серия пенальти с поляками, травма в финальном матче со сборной Франции. Всё это достойно уважения.

Причина №4: Новый чемпион.

Португалия, Франция, Италия, Уэльс, всё это не так важно. Важно, что не Испания или Германия. И не потому что к этим сборным лично я испытываю негатив, даже наоборот. Но приелось как то, согласитесь. Хотелось чего то нового. И мы это получили. Ещё после первого тура группового этапа было ощущение того, что итог будет неожиданный. Всё так и вышло.