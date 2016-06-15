Итоги 1-го тура ЧЕ-2016.

Подошел к концу 1-ый тур ЧЕ во Франции. Что же мы увидели, какие вопросы и ответы он нам преподнёс?

“Да ладно!?” – именно эта фраза (или что то подобное) приходила на ум при просмотре стартовых игр ЧЕ. Даже в тех матчах, где номинальные фавориты одержали победы и тем самым подтвердили свой статус, было не всё так однозначно, от чего смотреть всё это было приятно. Так что же мы увидели, о чем нас заставляет задуматься и какие выводы (быть может поспешные) можно сделать по истечению первого тура ЧЕ-2016? Давайте разбираться.

Как всегда список главных претендентов на главную корону Европы с каждым розыгрышем не сильно то меняется. Это испанцы, немцы, итальянцы, французы, где то во втором эшелоне присутствуют англичане, португальцы, все всё знают и понимают, и поэтому ожидания от результатов этих сборных всегда высокие. А на деле вышло так, что многим фаворитам своих пар пришлось приложить больше усилий для достижения положительного результата (за положительный результат будем считать победу), а кому то этих сил не хватило и вовсе. Так в чем же дело? По мне так всё очень просто. Например, у испанцев и немцев на лицо имеются проблемы (какие конкретно, здесь говорить не будем, но то, что они есть – это очевидно). Испания уже далеко не та команда, которая была в 2008 и 2012 годах. Тактика тотального контроля мяча уже работает не так, как тогда, против таких команд научились играть, дабы у каждого есть поблизости свой автобус, который можно припарковать. Немцы тоже не похожи на ту машину, которая закатывала всех и вся на ЧМ в Бразилии, сломалось что то в этом механизме, глохнет на ходу сборная Германии, потом вроде как заводится, но вновь захлебывается. Англичане – это такой слиток опыта и молодости, в первом матче показали, что могут многое, играют быстро, красиво, но не хватило концентрации и везения, это футбол, здесь так бывает. Бывает и так, что за весь матч по воротам ни разу не попадешь, а гол забьешь (привет Златану и Ко). Португальцы тоже вот не стали отставать от тех, кто на бумаге перед матчем в графе таблицы НАБРАННЫЕ ОЧКИ мог смело рисовать цифру 3, не сложилось. Хотя как раз они не отличаются в последние года какой то стабильностью, я никогда не рассматривал эту сборную, как главных претендентов, но наверно имя одного из лучших футболистов, который с другой планеты, автоматически возводит их в статус фаворита, что странно… Играет всё таки команда, а не отдельный футболист. Если уж заговорили о стабильности, то стоит вспомнить и Италию. Удивительная сборная, то выйграет ЧМ, то из группы не выйдет, дойдет до финала ЧЕ, а потом вновь групповой этап становится пределом. По логике получается, что итальянцы выйграют нынешний розыгрыш кубка Европы. Что же, время покажет.

С фаворитами всё понятно, но ведь и стоит отметить команды, которые приехали на чемпионат с какими то своими мини-задачами. Обычно эти задачи звучат следующим образом: не ударить в грязь лицом, на других посмотреть, да себя показать. Играют ребята в свой футбол, играют как умеют. Хотя нет, не ребята играют, а мужики! Характер, воля, терпение – всё это имеется. А ведь при отсутствии мастерства – это главные качества в борьбе за результат. Что самое главное, у меня язык не повернется сказать о том, что кто то играл в трусливый футбол на удержание счёта (быть может и правда всему виной новый регламент чемпионата и все так пытаются ухватиться за вакантные третьи места, которые проложат дорогу в плей-офф), все бежали, все пытались именно забить, а не пропустить. Не увидел я в первом круге, что есть так называемые “команды-пассажиры”. Это круто! От этого турнир становится непредсказуемым. Не знаю, как всем остальным, но лично мне сложно сказать, кто же конкретно будет бороться за золото. Да, команды не разыгрались, скорее всего в дальнейшем фавориты прибавят и будут прибавлять по ходу турнира, но, например на Евро-2008, еще до начала как то было понятно, что скорее всего победителем будет Испания, либо Германия. ЧМ-2010 особых сюрпризов не приподнес, всё произошло так, как многие предполагали. ЧЕ-2012 и ЧМ-2014 – здесь всё тоже было предсказуемо еще перед стартом. Нынешний розыгрыш несет в себе какую то интригу, я не говорю, что произойдет что то подобное феномену Лестера в АПЛ, но есть чувство, что гегемония испанцев и немцев прервется. Быть может стрельнут и наши ребята? Смешно? Но стоит признаться, что ведь верим в них всегда.

Наверно это всё, о чем заставил задуматься 1-ый тур Евро. Вопросы остаются, а это главное. Ждём продолжения, болеем за наших!