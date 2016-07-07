Жмурки. Почему Кокорин и Мамаев заслужили вечеринку в Монте-Карло

Попытка добраться до истины сквозь детскую игру

Отпуск, Монте-Карло. Позади у вас тяжелейший сезон, за который уместились не только голы в РФПЛ и провал на Евро. Каждый полевой игрок за один чемпионат получает сотню болезненных ударов. Нет, не просто синяков! Тех самых ударов, после которых футболист несколько минут не может подняться с газона. Футбол –это маленькая война. И на пути к миллионам игрок преодолевает множество травм, переживаний и личных страданий.

А теперь зажмурьтесь. Вы являетесь известным футболистом. Вами восхищаются повсюду, ваш инстаграм переполнен заявками в друзья от моделей. Некоторые и вовсе хотят быть похожими на вас – пример «Мисс Москва» 2014 не даст соврать. И вот на ваш счет поступили очередные 3 млн евро. Вы будете отдыхать в родном селе, когда есть возможность повидать мир и все его прелести? Один раз ведь живем! Ответьте, только честно. Не в комментариях, так хотя бы самому себе. В лучшем случае вы полетите в Куршавель и начнете тактично показывать всем, какие вы хозяева жизни. В худшем – разнесете весь курорт, как уроженцы Тагила в скетче «Наша Russia». И это не упрек. Таков наш русский менталитет, который обычно не выдерживает испытание деньгами и большой славой.

В этой связи почему-то вспоминаются отрывок из бестселлера «Как убивали «Спартак». «Искренне радовались близкие товарищи Шавло его назначению гендиректором. Но вскоре все изменилось. Прямо на банкете Шавло попросил своего старого товарища Гаврилова называть его по имени-отчеству. После чего попросил еще раз, когда они пересеклись на футбольном поле» – повествуется в книге.

Кокорин зарабатывает в разы больше Сергея Дмитриевича. Но для близких людей, включая старых приятелей и школьных друзей, он по-прежнему остался «Саней». Добрым и отзывчивым человеком, не способным на предательство. И даже когда «Динамо» покатилось кубырком вниз, Кокорин не горел желанием перейти в «Зенит». «Он и Жирков хотели остаться в «Динамо» – подтверждает Владимир Габулов.

Кокорин подчеркивает: «Динамо» навсегда останется для него родным. Даже несмотря на хамские речевки его бывших фанатов. «Саша Кокорин – конченый м...к!» – скандировал стадион почти всю вторую половину 1-го тайма. В ответ «Саня» забил гол, который не стал праздновать – показалось даже, что он испытывает грусть по этому поводу. Что бы на его месте сделали вы? Зажмурьтесь, представьте ситуацию и ответьте честно.

Кокорин – настоящий человек-улыбка. Журналисты, бравшие у него интервью, отмечают невероятно позитивную энергетику, исходящую от футболиста. Более того, Александр способен на поступок настоящего мужика. За несколько дней до очередного матча РФПЛ, Кокорин нагрянул к тяжелобольной девочке и с удовольствием беседовал с ней в свободное от тренировок время. Александр вручил ей и ее семье бесплатные билеты. А на следующий после матча день позвонил девочке, чтобы поздравить с днем рождения, приехать и подарить еще один подарок! Плохой человек просто не способен на такие поступки. А как бы сделали в этой ситуации вы? Уделили бы девочке 3 дня? Напомню, вас уже несколько лет охаживают супермодели, а голова давно должна «поехать» от количества долларов? Жмурки...

Разве Мамаев не заслужил хорошего отдыха? На его со Смоловым плечах «Краснодар» выехал в плей-офф Лиги Европы. Впервые в истории клуба! А сколько ушибов и гематом Павел получил в баталиях за центр поля?! Почему на выигранные единоборства болельщики не обращают внимания, а на, подчеркиваю, легальный отдых – пожалуйста?! Менталитет? Банальная человеческая зависть?

«Они не являются организаторами вечеринки. Самое смешное, что Кокорин и Мамаев даже не пили никаких алкогольных напитков» – заявил владелец клуба Флавио Бриаторе. К сожалению, на вечеринке меня не было, равно как и в Монте-Карло. И судить мы можем только по отрывку видео. Но если присмотреться внимательнее, можно увидеть удивленную улыбку Кокорина, указывающую на то, что Бриаторе не врет.

«Если бы они были мужиками, то сдали бы свою зарплату и отправились на перевоспитание в Сахалин» – кричаще написал один из посетителей сайта. А вы бы на их месте так сделали? Зажмурьтесь.