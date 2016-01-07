Нужна ли натурализация российскому футболу?

Поможет ли это или нет? Попробуем взвесить все за и против

Вопрос очень животрепещущий и очень обсуждаемый, особенно в преддверии чемпионата Европы по футболу. Да, натурализовать одного или пару игроков до ЧЕ в теории очень даже возможно, но вряд ли эти игроки сразу же будут вовлеченны в подготовку к первенству хотя бы потому, что до июня остается не так много времени и форсировать события, я думаю, никто в тренерском штабе не решится, но опять же однозначно этого не берусь утверждать. Уже сам по себе тот факт, что РФС начало активно прорабатывать возможные варианты усиления нашей сборной таким вот образом, говорит в какой-то степени о деградации нашего футбола. Конечно, нужно привлекать молодых игроков к играм в национальной команде, но вот только этой самой молодеже в наших клубах, увы, доверяют очень и очень мало. Хотя опять таки есть те ребята, которым нужно дать себя проявить на самом высоком уровне. Конечно, ужесточение лимита на легионеров должно было где-то помочь с решением кадрового вопроса, но я склонен полагать, что лимит себя в полной мере не оправдывает, особенно учитывая вопрос натурализации. Сейчас активно говорят про игрока линии обороны из немецкого Шальке, которого якобы натурализуют уже в ближайшее время. "Я в принципе особо не против натурализации, но только если это будет разовая акция", говорит Леонид Слуцкий, и я с ним обсалютно согласен. Тут главное не увлекаться, чтобы и конкуренция в состве сборной адекватная была, и чтобы приток молодых футболистов в сборную на этом не застопорился, хотя конечно, он и сейчас не бог есть какой.