Кто на ЕВРО всех сильнее?

Попытка определить силу всех участников ЕВРО-2016 по средствам различных рейтингов...

После провального выступления сборной России на турнире, мне стало интересно, а действительно ли мы могли ждать большего от игроков или это их максимум на сегодня?

Первым делом я открыл рейтинг ФИФА за июнь 2016 и что же я там увидел:

11. Англия

24. Словакия

26. Уэльс

29. Россия

Ниже нас были только: 30. Чехия, 33. Ирландия, 34. Исландия, 35. Швеция, 42. Албания. Получается в группе мы были самыми слабыми, но этот рейтинг, как все знают, не отражает реальную силу сборных, и тогда мне пришла в голову мысль сделать свой, на основе рейтинга чемпионатов УЕФА.

Игрок, вышедший на поле хотя бы в одной игре ЕВРО, приносил своей команде определенное количество очков, в зависимости от того чемпионата который он представляет, но так как не все команды выпускали на поле одинаковое количество игроков, то в конце это число делилось на количество игроков принявших участие в играх на групповом этапе. Количество очков зависело от рейтинга УЕФА:

5 очков, страны с 1 по 2 место (Испания, Германия, Англия)

4 очка, страны с 4 по 6 место (Италия, Португалия, Франция)

3 очка, страны с 7 по 15 место

2 очка, страны 16 по 30 место

1 очко, страны с 31 места и дальше

Но так как были представители не только европейских чемпионатов или вторых лиг в стране, то я внес поправки и вывел два варианта:

все игроки не играющие в Европе или же играющие во 2-х лигах приносили по 1 очку. немного подумав, что не европейские турниры, а так же английский Чемпиошип или Сегунда, немецкая 2-я Бундеслига по уровню могут не уступать 13-15 чемпионату в рейтинге УЕФА, то эти игроки приносили по 3 очка. Такие команды где возможны два варианта будут помечены *.

Вот что из этого получилось, с небольшими комментариями к каждой группе. Какие игроки представляют какие лиги вы можете посмотреть сами, здесь я напишу только результаты которые получились, на сколько обоснованно решайте сами.

Группа А

1. Франция* ...........игроков: 16 | рейтинг: 4,56 / 4,68

2. Швейцария ........игроков: 16 | рейтинг: 4,43

3. Албания* ...........игроков: 20 | рейтинг: 3,05 / 3,15

4. Румыния* ..........игроков: 19 | рейтинг: 2,63 / 3,05

Итоговая таблица

Надо же совпали места рейтинга с реальным, впрочем специалисты такое расположение в группе и предсказывали, Албания и Румыния спорили за третье место, албанцы оказались сильнее.

Группа B

1. Англия......игроков: 19 | рейтинг: 5,0

2. Уэльс*.......игроков: 18 | рейтинг: 3,5 / 4,16

3. Словакия*.игроков: 18 | рейтинг: 3,27 / 3,38

4. Россия*.....игроков: 17 | рейтинг: 3,12 / 3,0

Итоговая таблица

А вот в этой группе есть расхождения, но они только лишь из-за невезения англичан, которые пропустили гол от нашей сборной в компенсированное время, и не смогла забить словакам ( в конце игры было видно, что этот счет устраивает обе сборные). Выиграй англичане один из этих матчей и снова рейтинг бы совпал с итоговой расстановкой.

Интересно так же здесь, что у Англии вышел самый высокий рейтинг из всех на турнире, т.к. все игроки представляют английские клубы, но вот уровень игроков может не дать им пройти в 1/8 команду с рейтингом ниже. У Российской сборной рейтинг во втором варианте стал ниже, это связано со слухами о переходе Нойштедтера в российский чемпионат, и появление его в составе сборной вызывает много вопросов, поэтому я посчитал, что играли только игроки представляющие РФПЛ.

Группа С

1. Германия...........игроков: 16 | рейтинг: 4,81

2. Польша*............игроков: 18 | рейтинг: 3,33 / 3,44

3. Сев. Ирландия*.игроков: 18 | рейтинг: 2,33 / 3,11

4. Украина.............игроков: 18 | рейтинг: 3,06

Итоговая таблица

В этой группе сложилась интересная ситуация, в первом варианте самой слабой в группе оказалась сборная Сев. Ирландии, а во втором варианте она обошла по рейтингу сборную Украины, что соответствует итоговому результату. Впрочем мне и показалось, что второй вариант более правдивый, от него и отталкивался.

Группа D

1. Испания.....игроков: 17 | рейтинг: 4,94

2. Хорватия...игроков: 20 | рейтинг: 3,85

3. Чехия*.......игроков: 19 | рейтинг: 3,37 / 3,58

4. Турция.......игроков:18 | рейтинг: 3,39

Итоговая таблица

В этой группе рейтинг расходится с результатами, но как мне кажется тут сыграл человеческий фактор, Испания поведя в счете просто немного расслабилась, за что и поплатилась, всем прекрасно известно какая бойцовская и неуступчивая сборная Хорватии. Ну а Турция и Чехия примерно равны по силам, в первом варианте крошечный перевес в пользу турков, а во втором небольшой перевес в пользу чехов, а победила та сборная которая больше хотела победить как говорится.

Группа Е

1. Бельгия*.....игроков: 17 | рейтинг: 4,41 / 4,53

2. Ирландия*..игроков: 19 | рейтинг: 3,32 / 4,16

3. Италия........игроков: 22 | рейтинг: 4,14

4. Швеция*.....игроков: 16 | рейтинг: 3,31 / 3,44

Итоговая таблица

В этой группе результат, как мне кажется, закономерен, хоть и разошелся с рейтингом. Всего несколько сезонов назад, когда итальянский чемпионат был в тройке сильнейших на континенте, Италия была бы, безоговорочным лидером, ведь из 22-х игроков выходивших на поле 17 представляют Кальчо. А на счет большой разницы в рейтинги сборной Ирландии, всё из-за того, что в её составе на поле выходило аж 7 представителей Чемпионшип, как и у их ближайших соседей северо-ирландцев, но даже по первому варианту Ирландия по рейтингу обходит шведов, хоть и всего на одну сотую.

Группа F

1. Австрия*......игроков: 19 | рейтинг: 3,89 / 4,21

2. Португалия..игроков: 17 | рейтинг: 4,12

3. Исландия*...игроков: 17 | рейтинг: 2,88 / 3,12

4. Венгрия*......игроков: 20 | рейтинг: 1,95 / 2,35

Итоговая таблица

Ну и наконец группа которая перевернула всё с ног на голову. Вот вам пример того как желание, самоотдача и немножечко везения, хотя говорят везёт сильнейшим, может всё изменить. Сборная Венгрии, которая по рейтингу занимает последнее место, к слову в рейтинге ФИФА она занимает 20-е место (как так получилось?), выигрывает группу. Кто-то может сказать, португальцев устроил именно этот счет (вышли на хорватов а не на англичан, и в той части сетки, где нет топ сборных) на это наталкивает записочка от тренера, но пропускать, то столько они не хотели и выходили на игру побеждать, я так думаю. То же можно сказать и про сборную Исландии, игроки выходили на игру без страха перед фаворитами, отдавая все силы, борясь в каждом моменте и четко выполняя указания тренера, результат виден не вооруженным глазам, первое в истории попадание на ЕВРО и сразу выход из группы, оставив позади признанных фаворитов. Что объединяет эти сборные, так это отсутствие звезд, хотя бы европейского масштаба, и наличие командной игры.

Итоги

Глядя на результаты которые получились, мне думается, что такой вариант рейтинга сборных тоже имеет место на существование. Где-то всё совпало где-то нет, в футболе такое часто бывает, что фаворит проигрывает слабой команде, человеческий фактор и удачу ни кто не отменял.

Немного о том так кто же самый сильный!? Судя по рейтингу (в расчет принимается второй вариант) 1. Англия – 5,0 2. Испания – 4,94 3. Германия – 4,81 4. Франция – 4,68 5. Бельгия – 4,53, но как я писал ранее, сюда вполне могла попасть и сборная Италии, всего несколько сезонов назад её рейтинг бы был примерно 4,88, увы не в этот раз... Испания, тоже может претендовать на 5,0, т.к. Мората вроде возвращается в Реал. Самое интересное, что первая четверка попала в одну половину турнирной сетки, значит только одна команда из них попадет в финал, отличный шанс для Бельгии дойти до финала, не играя с фаворитами...

Ну а кто же слабейшие??? тут я напишу результаты двух вариантов:

18. Россия – 3,12 19. Украина – 3,06 20. Албания – 3,05 21. Исландия – 2,88 22. Румыния – 2,63 23. Сев. Ирландия – 2,33 24. Венгрия – 1,95 20. Сев. Ирландия – 3,11 21. Украина – 3,06 22. Румыния – 3,05 23. Россия – 3,0 24. Венгрия – 2,35

Как видно Венгрия в обоих вариантах занимает уверенное последнее место, и для меня, как впрочем для многих тоже, эта сборная является главным открытием турнира. Ну а самое большое разочарование – это сборная Австрии, входящая в топ-10 этого турнира, которая едет домой, проиграв два матча командам слабее себя.

А завершить хотелось бы снова мыслями о сборной России, как видно из рейтинга, мы заняли свое законное место в группе. По рейтингу 18 или 23, как вам удобно считать, как говорится, истина по середине. Так что не стоит расстраиваться и ругаться на сборную, есть те кому намного обиднее чем нам (Австрия например), надо просто решить чего мы хотим, если всех (футболисты и руководство) всё устраивает, значит пускай так и остаётся, а если нет, то надо производить перемены, не только в руководстве, но и самом отношении к футболу в целом и играм за сборную в частности.