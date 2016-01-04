Чемпионат России по футболу 15/16

Мои прогнозы

Пока в премьер лиге продолжается зимняя пауза, предлагаю подвести промежуточный итог и попытаться спрогнозировать, кто же станет чемпионом в этом сезоне.

1. ЦСКА. Команда сейчас идет на первом месте, как вы все знаете. Не буду ходить вокруг да около, сразу выскажу мнение, что команда не станет чемпионом по итогом этого сезона. Почему? В предверии чемпионата Евпоры перед Леонидом Слуцким стоит весьма и весьма сложная задача: грамотно подготовить сборную к началу турнира и при этом достойно выступить с ЦСКА в национальном первенстве. Ну и в добавок ко всему, ЦСКА в последнем туре лиги чемпионов уступил ПСВ и лишился шансов на продолжение еврокубкового сезона. Команду наверняка такое событие надломило, да еще и проигрыш такой команде, как ПСВ, непозволительая роскошь. Так и не решена проблема с нападающими: Думбия скорее всего уйдет по окончанию сезона, а кто будет вместо него замыкать атаки армейцев пока до сих пор не ясно.

2. Ростов. Команда - сюрприз. Мало кто предпологал, что Ростов к Зимней паузе окажется в группе лидеров. Тот факт, что командой руководит Бердыев говорит о большом потенциале этой команды в будущем. Но все таки мне кажется, что команде все таки еще не хватает опыта в борьбе за самые высокие позиции, поэтому на Ростов ставить пока рановато. Но опять таки, зная Бердыева, можно смело предполагать, что Ростов совершенно неожиданно для всех может выстрилить. Поэтому однозначной оценки давать не стану, но скажу, что скорее нет, чем да.

3. Локомотив. Локомотив вполне может стать чемпионом, учитывая, что состав у команды вполне конкурентноспособный, в лиге Европы команда заняла первое место на групповом этапе, сражаясь с такими сильными командами, как Спортинг и Бешикташ. Несмотря на то, что команда пока идет на третьем месте, думаю, что игроки ушли на зимнюю паузу в преподнятом настроении. Дела у команды идут вполне неплохо, да и отставание от идущим на первом месте ЦСКА всего 5 очков, согласитесь, не такое существенное. Вопрос в другом: насколько хватит тренерского опыта Игоря Черевченко, чтобы команда успешно боролассь сразу в нескольких соревнованиях и не потеряла консентрации. Одним словом, посмотрим.

4, 5, 6. Спартак. Дела у команды налаживаются, в команде появился на посту главного тренера Дмитрий Аленичев, человек для Спартака не чужой, и судя по всему, ему обсалютно доверяет руководство. Тот факт, что Аленичев пока что не успел набраться опыта, работая главном тренером, может говорить о том, что Спартак в этом сезоне бороться за чемпионство вряд ли будет. Тренера взяли на перспективу, ему еще многому надо научиться, прежде всего, учитывая, тот факт, что до сего момента Аленичев с большими командами не работал. Спартак же, учитывая то, что команда давно не завоевывала трофеев, такое командой несомненно является.

Краснодар. Команда только находится в стадии строения и преобразования. Команде уже давно пророчат славное будущее. Команда в этом сезоне играла давольно прилично. Конечно, где-то сказывался тот факт, что команда выступала сразу на два фронта, но все же. Краснодар уверенно занял первое место в лиге Европы, при этом обыгрывая на своем пути ни кого-нибудь, а доркмундскую Боруссию. Я считаю, что при всех заслугах Краснодара в этом сезоне, команде явно еще чего-то не хватает для того, чтобы успешно выступать в национальном первенстве. Думаю, что краснодарцы по итогам сезона опять квалифицируются в ЛЕ.

Зенит. Команда Боаша выступает тоже здорово. Имея давольно сильный состав, питерцы в ЛЧ лицом в грязь не ударили, а где-то даже вовсе приятно удивили. Но тот факт, что Боаш уходит с поста главного тренера в конце сезона может стать предвестником чехорды в игре команды. Конечно, отставание питерцов от ЦСКА давнольно весомое, и думаю, чемпионом команда уже не станет, но она точно должна квалифицироваться в ЛЧ по итогам сезона. Тем более, что все шансы на это пока имеются.

