Безопасность на стадионах

Предлагаю обсудить животрепещущую тему, которая была всегда актуальна

20 октября 82 года, если не ошибаюсь, проходил матч кубка УЕФА между московским Спартаком и голандским Хаарлемом, поединок подходил к концу, фанаты уже начинали потихоньку стягиваться к выходу, но когда на последних секундах матча спартаковец Швецов (спасибо интернет) забил победный гол, люди, которые уже покидали стадион, услышав шум, резко рванули обратно, чтобы узнать, что произашло в матче. Практически сразу же после забитого спартаковцами гола раздался финальный свисток и так два потока людей оказались друг перед другом (люди покидавшие стадион сталкнулись с теми фанатами, кто все таки досмотрел матч до конца). В результате давки погибло порядко 60-70 человек. Но все же причинами такой трагедии послужило совсем другое. В виду отнють не самой теплой погоды всех зрителей (а их было ах 20000 тысяч) организаторы матча решили разместить их на одной требуне, а все остальные места и вовсе были ракрыты для размещения фанатов. Почему организаторы не смогли рассредаточить фанов, до сих пор не известно (видимо никто не ожидал такого большого количества народу). Второй косяк организаторов был таким: многие лестницы и проходы Лужников были покрыты коркой льда, так что не трудно догадаться, что зрители скользили и падали по пути на трибуну и обратно. Милиция оказалась совсем неготовой: вместо того, чтобы приостановить поток болельщиков, покидающих трибуны, стражи порядка напротив просили всех поторапливаться, в результате чего давка только усилилась. В истории уже российского футбола я не могу припомнить чего-то из ряда вон выходящего, но мелкие недоразумения все равно происходят: болельщики не редко устраивают беспорядки на стадионах, некоторые особо умные выбегают на поле, бросаются посторонние предметы на поле, в результате чего страдают футболисты. Во всем этом часть вины лежит на организаторах, которые где-то не усмотрели, где-то и вовсе спали. Конечно, болельщитский менталитет уже давно изменился с распадом СССР, но все же. Вот теперь и думай, как на футбол пойти с женой и детьми, например...