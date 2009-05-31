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Оскар Санчес
Статистика
Оскар Санчес - статистика
Завершил карьеру
12 декабря 1979 (46)
#6 | Защитник
177 см | 72 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
14
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1 : 1
31.05.2009
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вальядолид
1 : 2
23.05.2009
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Расинг
3 : 2
17.05.2009
Вальядолид
36' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
0 : 0
10.05.2009
Нумансия
46' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
1 : 0
03.05.2009
Вальядолид
81' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
2 : 0
23.04.2009
Вальядолид
1' - 89'
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
0 : 0
19.04.2009
Вильярреал
66' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал
2 : 0
12.04.2009
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Вальядолид
0 : 1
04.04.2009
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
4 : 1
21.03.2009
Вальядолид
81' - 90'
87'
Испания. Примера, 27 тур
Вальядолид
1 : 0
15.03.2009
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
1 : 2
01.02.2009
Вальядолид
1' - 9'
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
1 : 1
25.01.2009
Эспаньол
73' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
1 : 3
18.01.2009
Бетис
1' - 86'
Испания. Примера, 18 тур
Спортинг
2 : 1
11.01.2009
Вальядолид
37' - 90'
72'
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0 : 1
04.01.2009
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Нумансия
4 : 3
21.12.2008
Вальядолид
90' - 90'
90'
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
3 : 3
07.12.2008
Вальядолид
Был в запасе
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