Константин Шохин - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Константин
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Шохин
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 мая 2002 (22 года)
|Рост
|179
|Имя
|Константин
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Шохин
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 мая 2002 (22 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иртыш
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.06.2024
|Был в запасе
|Авангард (Курск)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|02.06.2024
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|2:2
|Калуга (Калуга)
|29.05.2024
|72' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:3
|Иртыш (Омск)
|25.05.2024
|76' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:1
|Химик (Дзержинск)
|87'
|19.05.2024
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Иртыш (Омск)
|15.05.2024
|79' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|11.05.2024
|80' -90'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|0:2
|Иртыш (Омск)
|04.05.2024
|56' -90'
|Иртыш (Омск)
|2:1
|Динамо Бр (Брянск)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|4:0
|Иртыш (Омск)
|24.04.2024
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Спартак К (Кострома)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Калуга (Калуга)
|0:0
|Иртыш (Омск)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|03.04.2024
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
|Иртыш (Омск)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|1:1
|Торпедо Миасс (Миасс)
|18.03.2024
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|0:2
|Волга (Ульяновск)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|3:1
|Авангард (Курск)