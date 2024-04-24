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    Константин Шохин - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Константин
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Шохин
    Команда Иртыш
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 мая 2002 (22 года)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Иртыш 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.06.2024 Был в запасе Авангард (Курск) 1:1 Иртыш (Омск)
    02.06.2024 1' -90' Иртыш (Омск) 2:2 Калуга (Калуга)
    29.05.2024 72' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:3 Иртыш (Омск)
    25.05.2024 76' -90' Иртыш (Омск) 1:1 Химик (Дзержинск)
    87'
    19.05.2024 Был в запасе Машук-КМВ (Пятигорск) 0:1 Иртыш (Омск)
    15.05.2024 79' -90' Иртыш (Омск) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    11.05.2024 80' -90' Торпедо Миасс (Миасс) 0:2 Иртыш (Омск)
    04.05.2024 56' -90' Иртыш (Омск) 2:1 Динамо Бр (Брянск)
    28.04.2024 Был в запасе Волга (Ульяновск) 4:0 Иртыш (Омск)
    24.04.2024 Был в запасе Иртыш (Омск) 0:0 Спартак К (Кострома)
    20.04.2024 Был в запасе Калуга (Калуга) 0:0 Иртыш (Омск)
    07.04.2024 Был в запасе Иртыш (Омск) 0:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    03.04.2024 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 0:0 Иртыш (Омск)
    30.03.2024 Был в запасе Иртыш (Омск) 1:1 Торпедо Миасс (Миасс)
    18.03.2024 Был в запасе Иртыш (Омск) 0:2 Волга (Ульяновск)
    02.03.2024 Был в запасе Иртыш (Омск) 3:1 Авангард (Курск)
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