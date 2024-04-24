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    Магомед Мусаев - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Магомед
    Отчество Арсенович
    Фамилия Мусаев
    Команда Машук-КМВ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 января 2003 (21 год)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Машук-КМВ 17 3 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.06.2024 46' -90' Волга (Ульяновск) 1:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    02.06.2024 1' -68' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:2 Спартак К (Кострома)
    29.05.2024 65' -90' Текстильщик (Иваново) 1:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    25.05.2024 46' -90' Авангард (Курск) 2:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    19.05.2024 64' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:1 Иртыш (Омск)
    15.05.2024 62' -90' Химик (Дзержинск) 2:3 Машук-КМВ (Пятигорск)
    11.05.2024 63' -90' Калуга (Калуга) 1:2 Машук-КМВ (Пятигорск)
    04.05.2024 46' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:3 Текстильщик (Иваново)
    28.04.2024 63' -90' Торпедо Миасс (Миасс) 0:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    24.04.2024 59' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
    76'
    20.04.2024 46' -90' Спартак К (Кострома) 1:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    13.04.2024 46' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 2:1 Авангард (Курск)
    55'
    07.04.2024 75' -90' Иртыш (Омск) 0:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    03.04.2024 1' -66' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:0 Химик (Дзержинск)
    30.03.2024 57' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:1 Калуга (Калуга)
    18.03.2024 55' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 2:3 Торпедо Миасс (Миасс)
    81'
    09.03.2024 61' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    71'
    02.03.2024 59' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:1 Волга (Ульяновск)
    86'
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