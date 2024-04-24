Магомед Мусаев - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Магомед
|Отчество
|Арсенович
|Фамилия
|Мусаев
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 января 2003 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Магомед
|Отчество
|Арсенович
|Фамилия
|Мусаев
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 января 2003 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|17
|3
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.06.2024
|46' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|02.06.2024
|1' -68'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:2
|Спартак К (Кострома)
|29.05.2024
|65' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|25.05.2024
|46' -90'
|Авангард (Курск)
|2:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|19.05.2024
|64' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Иртыш (Омск)
|15.05.2024
|62' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|11.05.2024
|63' -90'
|Калуга (Калуга)
|1:2
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.05.2024
|46' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:3
|Текстильщик (Иваново)
|28.04.2024
|63' -90'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|0:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|24.04.2024
|59' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|76'
|20.04.2024
|46' -90'
|Спартак К (Кострома)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|13.04.2024
|46' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:1
|Авангард (Курск)
|55'
|07.04.2024
|75' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|03.04.2024
|1' -66'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:0
|Химик (Дзержинск)
|30.03.2024
|57' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Калуга (Калуга)
|18.03.2024
|55' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:3
|Торпедо Миасс (Миасс)
|81'
|09.03.2024
|61' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|71'
|02.03.2024
|59' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Волга (Ульяновск)
|86'