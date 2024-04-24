Марк Аквазба - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Марк
|Отчество
|Давидович
|Фамилия
|Аквазба
|Команда
|Торпедо Миасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|185
|Имя
|Марк
|Отчество
|Давидович
|Фамилия
|Аквазба
|Команда
|Торпедо Миасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Миасс
|16
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.06.2024
|88' -90'
|Калуга (Калуга)
|1:3
|Торпедо Миасс (Миасс)
|02.06.2024
|1' -90'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|1:2
|Динамо Бр (Брянск)
|85'
|29.05.2024
|1' -72'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|17'
|25.05.2024
|1' -75'
|Волга (Ульяновск)
|4:0
|Торпедо Миасс (Миасс)
|19.05.2024
|59' -90'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|0:3
|Спартак К (Кострома)
|15.05.2024
|Был в запасе
|Авангард (Курск)
|2:0
|Торпедо Миасс (Миасс)
|11.05.2024
|1' -63'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|0:2
|Иртыш (Омск)
|04.05.2024
|1' -46'
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Торпедо Миасс (Миасс)
|31'
|28.04.2024
|1' -78'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|0:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|24.04.2024
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|Торпедо Миасс (Миасс)
|20.04.2024
|1' -86'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:0
|Торпедо Миасс (Миасс)
|13.04.2024
|1' -69'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|2:1
|Волга (Ульяновск)
|07.04.2024
|1' -90'
|Спартак К (Кострома)
|1:0
|Торпедо Миасс (Миасс)
|03.04.2024
|1' -46'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|1:2
|Авангард (Курск)
|30.03.2024
|1' -63'
|Иртыш (Омск)
|1:1
|Торпедо Миасс (Миасс)
|18.03.2024
|1' -76'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:3
|Торпедо Миасс (Миасс)
|75'
|09.03.2024
|1' -72'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|1:2
|Текстильщик (Иваново)
|50'
|02.03.2024
|46' -90'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|1:1
|Калуга (Калуга)