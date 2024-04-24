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    Марк Аквазба - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Марк
    Отчество Давидович
    Фамилия Аквазба
    Команда Торпедо Миасс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 февраля 2002 (22 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо Миасс 16 2 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.06.2024 88' -90' Калуга (Калуга) 1:3 Торпедо Миасс (Миасс)
    02.06.2024 1' -90' Торпедо Миасс (Миасс) 1:2 Динамо Бр (Брянск)
    85'
    29.05.2024 1' -72' Торпедо Миасс (Миасс) 2:0 Химик (Дзержинск)
    17'
    25.05.2024 1' -75' Волга (Ульяновск) 4:0 Торпедо Миасс (Миасс)
    19.05.2024 59' -90' Торпедо Миасс (Миасс) 0:3 Спартак К (Кострома)
    15.05.2024 Был в запасе Авангард (Курск) 2:0 Торпедо Миасс (Миасс)
    11.05.2024 1' -63' Торпедо Миасс (Миасс) 0:2 Иртыш (Омск)
    04.05.2024 1' -46' Химик (Дзержинск) 1:0 Торпедо Миасс (Миасс)
    31'
    28.04.2024 1' -78' Торпедо Миасс (Миасс) 0:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    24.04.2024 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:1 Торпедо Миасс (Миасс)
    20.04.2024 1' -86' Динамо Бр (Брянск) 0:0 Торпедо Миасс (Миасс)
    13.04.2024 1' -69' Торпедо Миасс (Миасс) 2:1 Волга (Ульяновск)
    07.04.2024 1' -90' Спартак К (Кострома) 1:0 Торпедо Миасс (Миасс)
    03.04.2024 1' -46' Торпедо Миасс (Миасс) 1:2 Авангард (Курск)
    30.03.2024 1' -63' Иртыш (Омск) 1:1 Торпедо Миасс (Миасс)
    18.03.2024 1' -76' Машук-КМВ (Пятигорск) 2:3 Торпедо Миасс (Миасс)
    75'
    09.03.2024 1' -72' Торпедо Миасс (Миасс) 1:2 Текстильщик (Иваново)
    50'
    02.03.2024 46' -90' Торпедо Миасс (Миасс) 1:1 Калуга (Калуга)
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