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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Торпедо Миасс - Химик
Торпедо Миасс - Химик: обзор матча 29 мая 2024
Торпедо Миасс
29.05.2024, среда, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
2 : 0
Завершен
Химик
17'
М. Аквазба
85'
В. Ульяновский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо Миасс - Химик
90'
+1
Желтая карточка
И. Беляков
Замена
А. Давыденко
️️️️
Д. Замятин
90'
+1
Замена
М. Гайдамак
️️️️
В. Шпитальный
90'
+1
Замена
Э. Рубчинский
️️️️
А. Амелин
86'
ГОЛ! 2:0!
В. Ульяновский
Пас отдал
Д. Замятин
85'
84'
Замена
Д. Котельников
️️️️
А. Сергиенко
Замена
В. Ульяновский
️️️️
Е. Станиславчук
72'
Замена
С. Черепанов
️️️️
М. Аквазба
72'
71'
Желтая карточка
А. Широков
Желтая карточка
Д. Замятин
71'
Желтая карточка
В. Федосюк
71'
67'
Замена
И. Сергиенко
️️️️
В. Ермаков
67'
Замена
Л. Юферов
️️️️
И. Беляков
Желтая карточка
Е. Станиславчук
62'
Пенальти не реализован!
Д. Замятин
60'
46'
Замена
К. Щербаков
️️️️
К. Морозов
26'
Замена
В. Марков
️️️️
С. Тимошкин
ГОЛ! 1:0!
М. Аквазба
Пас отдал
Д. Кузьмин
17'
5'
Замена
Н. Абрамушкин
️️️️
Д. Меренчуков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Миасс
27
Роман Ковалев
ВР
33
Валерий Федосюк
ЦЗ
5
Евгений Лопатько
ЦЗ
6
Егор Поздняков
ОП
8
Алексей Емельянов
АП
17
Марк Аквазба
АП
74
Ефим Станиславчук
АП
22
Дмитрий Кузьмин
АП
6
Алексей Амелин
АП
7
Денис Замятин
ПВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Химик
57
Никита Шулкин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
5
Артем Широков
ЦЗ
53
Александр Егурнев
ЛВ
4
Владимир Ермаков
ОП
23
Алексей Сергиенко
ЦП
7
Сергей Тимошкин
ПВ
10
Дмитрий Меренчуков
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Торпедо Миасс
16
Илья Игнатьев
ВР
1
Алексей Поляков
ВР
4
Антон Малышев
ЦЗ
3
Эдуард Рубчинский
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
21
Александр Давыденко
ЛВ
13
Артем Тушин
ЦП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
21
Владимир Ульяновский
ЦФ
Химик
13
Иван Сальников
ВР
99
Рассул Карасёв
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
7
Никита Абрамушкин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
77
Даниил Котельников
ЦП
11
Владимир Марков
ЦП
47
Иван Сергиенко
АП
88
Георгий Минаев
АП
24
Руслан Сайфулин
ПВ
21
Леонид Юферов
ЦФ
2-1-3-4
27
Ковалев
33
Федосюк
5
Лопатько
6
Поздняков
22
Кузьмин
6
Амелин
7
Замятин
8
Емельянов
9
Шпитальный
74
Станиславчук
17
Аквазба
4-1-1-2-2
57
Шулкин
6
Сакович
97
Доронин
5
Широков
99
Морозов
4
Ермаков
23
Сергиенко
7
Тимошкин
53
Егурнев
10
Беляков
10
Меренчуков
74
Станиславчук
21
Ульяновский
21
Ульяновский
74
Станиславчук
6
Амелин
3
Рубчинский
3
Рубчинский
6
Амелин
17
Аквазба
69
Черепанов
69
Черепанов
17
Аквазба
9
Шпитальный
18
Гайдамак
18
Гайдамак
9
Шпитальный
7
Замятин
21
Давыденко
21
Давыденко
7
Замятин
10
Беляков
21
Юферов
21
Юферов
10
Беляков
99
Морозов
3
Щербаков
3
Щербаков
99
Морозов
23
Сергиенко
77
Котельников
77
Котельников
23
Сергиенко
4
Ермаков
47
Сергиенко
47
Сергиенко
4
Ермаков
7
Тимошкин
11
Марков
11
Марков
7
Тимошкин
10
Меренчуков
7
Абрамушкин
7
Абрамушкин
10
Меренчуков
Остались в запасе
Торпедо Миасс
Химик
16
Илья Игнатьев
ВР
1
Алексей Поляков
ВР
4
Антон Малышев
ЦЗ
13
Артем Тушин
ЦП
Главный тренер
Владимир Федоров
13
Иван Сальников
ВР
99
Рассул Карасёв
ВР
24
Руслан Сайфулин
ПВ
88
Георгий Минаев
АП
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Передня
Остались в запасе
16
Илья Игнатьев
ВР
1
Алексей Поляков
ВР
4
Антон Малышев
ЦЗ
13
Артем Тушин
ЦП
Остались в запасе
13
Иван Сальников
ВР
99
Рассул Карасёв
ВР
24
Руслан Сайфулин
ПВ
88
Георгий Минаев
АП
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
Главный тренер
Сергей Передня
Статистика матча Торпедо Миасс - Химик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Торпедо Миасс
1 : 0
10.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Артем Катайкин
(Самара)
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