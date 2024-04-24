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    Александр Вязников - статистика

    #98 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Владимирович
    Фамилия Вязников
    Команда Спартак К
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 ноября 2003 (20 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак К 10 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.06.2024 1' -46' Спартак К (Кострома) 0:1 Химик (Дзержинск)
    02.06.2024 1' -65' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:2 Спартак К (Кострома)
    63'
    29.05.2024 63' -90' Калуга (Калуга) 2:1 Спартак К (Кострома)
    25.05.2024 1' -90' Спартак К (Кострома) 0:0 Текстильщик (Иваново)
    19.05.2024 74' -90' Торпедо Миасс (Миасс) 0:3 Спартак К (Кострома)
    15.05.2024 64' -90' Спартак К (Кострома) 1:1 Динамо Бр (Брянск)
    11.05.2024 71' -90' Волга (Ульяновск) 0:1 Спартак К (Кострома)
    04.05.2024 69' -90' Спартак К (Кострома) 5:2 Калуга (Калуга)
    28.04.2024 Был в запасе Спартак К (Кострома) 0:0 Авангард (Курск)
    24.04.2024 56' -90' Иртыш (Омск) 0:0 Спартак К (Кострома)
    20.04.2024 Был в запасе Спартак К (Кострома) 1:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    13.04.2024 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:1 Спартак К (Кострома)
    07.04.2024 Был в запасе Спартак К (Кострома) 1:0 Торпедо Миасс (Миасс)
    03.04.2024 81' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:3 Спартак К (Кострома)
    30.03.2024 Был в запасе Спартак К (Кострома) 0:2 Волга (Ульяновск)
    18.03.2024 Был в запасе Авангард (Курск) 0:2 Спартак К (Кострома)
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