Александр Вязников - статистика
#98 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Вязников
|Команда
|Спартак К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 ноября 2003 (20 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Вязников
|Команда
|Спартак К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 ноября 2003 (20 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак К
|10
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.06.2024
|1' -46'
|Спартак К (Кострома)
|0:1
|Химик (Дзержинск)
|02.06.2024
|1' -65'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:2
|Спартак К (Кострома)
|63'
|29.05.2024
|63' -90'
|Калуга (Калуга)
|2:1
|Спартак К (Кострома)
|25.05.2024
|1' -90'
|Спартак К (Кострома)
|0:0
|Текстильщик (Иваново)
|19.05.2024
|74' -90'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|0:3
|Спартак К (Кострома)
|15.05.2024
|64' -90'
|Спартак К (Кострома)
|1:1
|Динамо Бр (Брянск)
|11.05.2024
|71' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:1
|Спартак К (Кострома)
|04.05.2024
|69' -90'
|Спартак К (Кострома)
|5:2
|Калуга (Калуга)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Спартак К (Кострома)
|0:0
|Авангард (Курск)
|24.04.2024
|56' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Спартак К (Кострома)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Спартак К (Кострома)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|Спартак К (Кострома)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Спартак К (Кострома)
|1:0
|Торпедо Миасс (Миасс)
|03.04.2024
|81' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:3
|Спартак К (Кострома)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Спартак К (Кострома)
|0:2
|Волга (Ульяновск)
|18.03.2024
|Был в запасе
|Авангард (Курск)
|0:2
|Спартак К (Кострома)