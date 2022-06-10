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Сидней
Статистика
Сидней - статистика
Завершил карьеру
23 августа 1989 (37), Алегрете
#26 | Защитник
185 см | 80 кг
Бразилия
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
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Лига Европы 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гойас
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 10 тур
Форталеза
1 : 1
10.06.2022
Гойас
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Ботафого
1 : 2
07.06.2022
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Гойас
1 : 1
28.05.2022
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Фламенго
1 : 0
21.05.2022
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гойас
2 : 2
01.05.2022
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гойас
1 : 1
16.04.2022
Палмейрас
1' - 90'
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