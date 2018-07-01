Введите ваш ник на сайте
€ 1,30 млн

Мохамед Амди - трансферы

Пирамидс
15 марта 1995 (30)
#21 | Защитник
174 см
Египет
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.18 / 30.06.27
Аль-Масри
Пирамидс
1,15 млн €
Главные новости
Видео«Балтика» трогательно проводила Сауся в «Спартак»
16:09
1
Самая сексуальная спортивная ведущая России отреагировала на Сауся в «Спартаке»
15:41
7
Работал грузчиком и ночевал на клавиатуре: защитник «Акрона» рассказал о непростой судьбе
14:51
1
Фото«Спартак» объявил о первом зимнем трансфере
14:36
7
Стало известно, почему сорвался трансфер Райана в «Зенит»
14:34
12
Макаров перешел из «Динамо» в турецкий клуб
14:25
2
Стало известно, как изменилась атмосфера в «Реале» после смены тренера
14:07
Джон Джон подписал контракт с «Зенитом»
13:58
37
ВидеоТоварищеский матч. «Зенит» забил 6 голов китайскому клубу
12:55
13
Реакция Галактионова на резкие слова Дзюбы
12:30
12
