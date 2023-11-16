Лей Ли - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Лей
|Фамилия
|Ли
|Команда
|Бейджин Гуоань
|Состав
|Основной
|Родной город
|Циндао
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 1992 (32 года)
|Рост
|182
|Имя
|Лей
|Фамилия
|Ли
|Команда
|Бейджин Гуоань
|Состав
|Основной
|Родной город
|Циндао
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 1992 (32 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.08.2024
|1' - 90'
|Циндао Вест Кост
|2:2
|Бейджин Гуоань
|Китай. Суперлига, 22 тур
|5'
|04.08.2024
|1' - 82'
|Бейджин Гуоань
|2:1
|Шанхай Шэньхуа
|Китай. Суперлига, 21 тур
|79'
|26.07.2024
|1' - 90'
|Шэньчжэнь Пенг Сити
|1:0
|Бейджин Гуоань
|Китай. Суперлига, 20 тур
|21.07.2024
|1' - 90'
|Бейджин Гуоань
|2:0
|Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
|Китай. Суперлига, 24 тур