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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Япония - Китай
Япония - Китай: обзор матча 05 сентября 2024
Япония
05.09.2024, четверг, 13:35
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 1 тур
7 : 0
Завершен
Китай
12'
В. Эндо
45+2'
К. Митома
52'
Т. Минамино
58'
Т. Минамино
77'
Д. Ито
87'
Д. Маэда
90+5'
Т. Кубо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Япония - Китай
ГОЛ! 7:0!
Т. Кубо
Пас отдал
Д. Ито
90'
+5
ГОЛ! 6:0!
Д. Маэда
Пас отдал
Д. Ито
87'
Замена
К. Огава
️️️️
А. Уэда
79'
ГОЛ! 5:0!
Д. Ито
Пас отдал
Т. Кубо
77'
76'
Замена
Ш. Ван
️️️️
Y. Li
Замена
К. Такаи
️️️️
К. Итакура
71'
Замена
А. Танака
️️️️
В. Эндо
71'
70'
Желтая карточка
Алан
Замена
Д. Маэда
️️️️
Р. Доан
63'
Замена
Д. Ито
️️️️
К. Митома
63'
61'
Замена
F.
️️️️
Ю. Чжан
61'
Замена
Алан
️️️️
В. Лей
ГОЛ! 4:0!
Т. Минамино
Пас отдал
А. Уэда
58'
ГОЛ! 3:0!
Т. Минамино
Пас отдал
К. Митома
52'
ГОЛ! 2:0!
К. Митома
Пас отдал
Р. Доан
45'
+2
39'
Желтая карточка
Ю. Чжан
18'
Желтая карточка
Y. Zexiang
ГОЛ! 1:0!
В. Эндо
Пас отдал
Т. Кубо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
1
Зион Сузуки
ВР
3
Шого Танигучи
ЦЗ
16
Коки Мачида
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
7
Каору Митома
ЛВ
8
Такуми Минамино
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
6
Ватару Эндо
(К)
ОП
10
Рицу Доан
ПВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Китай
14
Далей Ванг
ВР
19
Янг Лю
ЛЗ
2
Таяс Браунинг
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
28
Шэнлун Цзян
ЦЗ
7
Xu Haoyang
ЦЗ
17
Yang Zexiang
ЦЗ
7
Ву Лей
(К)
ЛВ
8
Yuanyi Li
ЦП
7
Xie Wenneng
ЦП
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Япония
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Косеи Тани
ВР
3
Кота Такаи
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
16
Юта Накаяма
ЦЗ
13
Кеито Накамура
ЛВ
17
Ао Танака
ЦП
15
Даичи Камада
АП
14
Дзюня Ито
ПВ
18
Такума Асано
ПВ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
19
Коки Огава
ЦФ
Китай
12
Дянзуо Лю
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
4
Zhunyi Gao
ЦЗ
5
Zhen Wei
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
6
Шанюань Ван
ОП
21
Хайцзянь Ван
ЦП
17
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
17
Fernandinho
ЦП
22
Алан
ЦФ
3-2-3-2
1
Сузуки
3
Танигучи
16
Мачида
4
Итакура
5
Морита
6
Эндо
8
Минамино
7
Митома
20
Кубо
18
Уэда
10
Доан
3-2-2-1-1
14
Ванг
28
Цзян
7
17
5
Чжу
19
Лю
8
7
7
Лей
9
Чжан
4
Итакура
3
Такаи
3
Такаи
4
Итакура
6
Эндо
17
Танака
17
Танака
6
Эндо
7
Митома
14
Ито
14
Ито
7
Митома
10
Доан
11
Маэда
11
Маэда
10
Доан
18
Уэда
19
Огава
19
Огава
18
Уэда
8
6
Ван
6
Ван
8
9
Чжан
17
17
9
Чжан
7
Лей
22
Алан
22
Алан
7
Лей
Остались в запасе
Япония
Китай
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Косеи Тани
ВР
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
16
Юта Накаяма
ЦЗ
15
Даичи Камада
АП
13
Кеито Накамура
ЛВ
18
Такума Асано
ПВ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
12
Дянзуо Лю
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
4
Zhunyi Gao
ЦЗ
5
Zhen Wei
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
21
Хайцзянь Ван
ЦП
17
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
11
Лянмин Линь
ЛВ
Главный тренер
Александар Янкович
Остались в запасе
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Косеи Тани
ВР
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
16
Юта Накаяма
ЦЗ
15
Даичи Камада
АП
13
Кеито Накамура
ЛВ
18
Такума Асано
ПВ
Остались в запасе
12
Дянзуо Лю
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
4
Zhunyi Gao
ЦЗ
5
Zhen Wei
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
21
Хайцзянь Ван
ЦП
17
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
11
Лянмин Линь
ЛВ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Александар Янкович
Статистика матча Япония - Китай
3
Всего ударов по воротам
17
1
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
20
9
Офсайды
0
1
Количество передач
709
214
Сейвы
0
2
Точность передач %
90
62
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
13
0
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Китай
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Информация о матче
Главный судья:
Абдулрахман Аль-Джассим
Стадион:
Сайтама Стэдиум 2002
Посещаемость:
52398 из 63700 зрителей (82%)
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