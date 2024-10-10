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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Австралия - Китай
Австралия - Китай: обзор матча 10 октября 2024
Австралия
10.10.2024, четверг, 12:10
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 3 тур
3 : 1
Завершен
Китай
45+2'
Л. Миллер
53'
К. Гудвин
90+2'
Н. Велупиллай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Австралия - Китай
Замена
А. Хрустич
️️️️
К. Гудвин
90'
+4
ГОЛ! 3:0!
Н. Велупиллай
90'
+2
Замена
Н. Велупиллай
️️️️
М. Дюк
83'
77'
Замена
Я. Лю
️️️️
Л. Ли
Замена
Д. Бос
️️️️
А. Бехич
75'
68'
Замена
C. Jin
️️️️
Ш. Вей
68'
Замена
Л. Линь
️️️️
Ю. Чжан
66'
Желтая карточка
Ш. Ван
ГОЛ! 2:0!
К. Гудвин
Пас отдал
Д. Ирвин
53'
Замена
Д. Гериа
️️️️
Т. Денг
46'
Замена
Р. МакГри
️️️️
Н. Иранкунда
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. Миллер
Пас отдал
К. Гудвин
45'
+2
36'
Желтая карточка
Л. Ли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия
12
Джо Гаучи
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
3
Льюис Миллер
ПЗ
23
Крейг Гудвин
ЛВ
10
Нестори Иранкунда
ЛВ
13
Эйден О'Нил
ЦП
22
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Китай
14
Далей Ванг
(К)
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
2
Таяс Браунинг
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
28
Шэнлун Цзян
ЦЗ
10
Шихао Вей
ЛВ
6
Шанюань Ван
ОП
8
Yuanyi Li
ЦП
7
Xie Wenneng
ЦП
17
Fernandinho
ЦП
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
6
Джейсон Гериа
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
17
Кеану Баккус
ОП
14
Райли МакГри
ЦП
20
Luke Brattan
ЦП
10
Нишан Велупиллай
ЦП
7
Патрик Язбек
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
9
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
12
Пол Иццо
ЦФ
Китай
1
Цзюньлин Янь
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
19
Янг Лю
ЛЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
5
Zhen Wei
ЦЗ
16
Zhengyu Huang
ЦЗ
7
Xu Haoyang
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
21
Хайцзянь Ван
ЦП
22
Cheng Jin
ЦП
17
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
3-2-2-2-1
12
Гаучи
2
Денг
4
Роулес
19
Суттар
16
Бехич
3
Миллер
13
О'Нил
22
Ирвин
10
Иранкунда
23
Гудвин
15
Дюк
4-1-3-1-1
14
Ванг
2
Браунинг
2
28
Цзян
4
Ли
6
Ван
8
7
17
10
Вей
9
Чжан
16
Бехич
5
Бос
5
Бос
16
Бехич
2
Денг
6
Гериа
6
Гериа
2
Денг
10
Иранкунда
14
МакГри
14
МакГри
10
Иранкунда
15
Дюк
10
Велупиллай
10
Велупиллай
15
Дюк
23
Гудвин
10
Хрустич
10
Хрустич
23
Гудвин
4
Ли
19
Лю
19
Лю
4
Ли
10
Вей
22
22
10
Вей
9
Чжан
11
Линь
11
Линь
9
Чжан
Остались в запасе
Австралия
Китай
1
Мэтью Райан
ВР
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
17
Кеану Баккус
ОП
20
Luke Brattan
ЦП
7
Патрик Язбек
ЦП
9
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
12
Пол Иццо
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
1
Цзюньлин Янь
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
18
Pengfei Han
ЦЗ
5
Zhen Wei
ЦЗ
16
Zhengyu Huang
ЦЗ
7
Xu Haoyang
ЦЗ
21
Хайцзянь Ван
ЦП
17
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
Главный тренер
Александар Янкович
Остались в запасе
1
Мэтью Райан
ВР
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
17
Кеану Баккус
ОП
20
Luke Brattan
ЦП
7
Патрик Язбек
ЦП
9
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
12
Пол Иццо
ЦФ
Остались в запасе
1
Цзюньлин Янь
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
18
Pengfei Han
ЦЗ
5
Zhen Wei
ЦЗ
16
Zhengyu Huang
ЦЗ
7
Xu Haoyang
ЦЗ
21
Хайцзянь Ван
ЦП
17
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
Главный тренер
Грэм Арнольд
Главный тренер
Александар Янкович
Статистика матча Австралия - Китай
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
12
Офсайды
1
3
Количество передач
696
260
Сейвы
0
1
Точность передач %
86
63
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Китай
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Информация о матче
Главный судья:
Назми Насаруддин
(Пенанг)
Стадион:
Adelaide Oval, Adelaide
Посещаемость:
46291
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