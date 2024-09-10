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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Китай - Саудовская Аравия
Китай - Саудовская Аравия: обзор матча 10 сентября 2024
Китай
10.09.2024, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 2 тур
1 : 2
Завершен
Саудовская Аравия
14'
А. Ладжами (АГ)
39'
Х. Кадеш
90'
Х. Кадеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Китай - Саудовская Аравия
90'
+3
Замена
Ф. Аль-Гамди
️️️️
Н. Аль-Давсари
Замена
Л. Линь
️️️️
Y. Li
90'
+3
Замена
Алан
️️️️
F.
90'
+3
90'
ГОЛ! 1:2!
Х. Кадеш
Пас отдал
М. Фахз Аль-Джувейр
82'
Замена
А. Аль-Салули
️️️️
А. Ладжами
82'
Замена
М. Фахз Аль-Джувейр
️️️️
А. Аль-Малки
72'
Замена
Ф. аль-Муваллад
️️️️
А. Аль-Хамдан
Замена
Ю. Чжан
️️️️
В. Лей
70'
59'
Желтая карточка
С. Абдулхамид
Замена
Ш. Ван
️️️️
Т. Браунинг
46'
45'
Желтая карточка
А. Аль-Малки
39'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кадеш
Пас отдал
Н. Аль-Давсари
19'
Красная карточка
М. Канно
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Ладжами
14'
Желтая карточка
Y. Li
9'
6'
Желтая карточка
А. Ладжами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Китай
14
Далей Ванг
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
4
Zhunyi Gao
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
2
Таяс Браунинг
ЦЗ
28
Шэнлун Цзян
ЦЗ
7
Ву Лей
(К)
ЛВ
7
Xie Wenneng
ЦП
8
Yuanyi Li
ЦП
17
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
17
Fernandinho
ЦП
Главный тренер
Александар Янкович
Саудовская Аравия
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
3
Али Ладжами
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
10
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
23
Мохамед Канно
ЦП
8
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
19
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Китай
1
Цзюньлин Янь
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
17
Yang Zexiang
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
16
Zhengyu Huang
ЦЗ
7
Xu Haoyang
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
6
Шанюань Ван
ОП
22
Cheng Jin
ЦП
10
Пенгфей Си
ПВ
22
Алан
ЦФ
9
Юнин Чжан
ЦФ
Саудовская Аравия
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
5
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Али Мухтар
ОП
10
Файсал Аль-Гамди
ОП
7
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
19
Фахад аль-Муваллад
ПВ
19
Мохаммед Маран
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
3-2-4-1
14
Ванг
5
Чжу
2
Браунинг
28
Цзян
4
Ли
4
7
17
17
8
7
Лей
3-2-2-1-2
21
аль-Уваис
14
Кадеш
5
Тамбакти
3
Ладжами
12
Абдулхамид
6
Аль-Давсари
23
Канно
8
Аль-Малки
10
Аль-Давсари
9
Аль-Бурайкан
19
Аль-Хамдан
2
Браунинг
6
Ван
6
Ван
2
Браунинг
8
11
Линь
11
Линь
8
17
22
Алан
22
Алан
17
7
Лей
9
Чжан
9
Чжан
7
Лей
3
Ладжами
3
Аль-Салули
3
Аль-Салули
3
Ладжами
6
Аль-Давсари
10
Аль-Гамди
10
Аль-Гамди
6
Аль-Давсари
8
Аль-Малки
7
Аль-Джувейр
7
Аль-Джувейр
8
Аль-Малки
19
Аль-Хамдан
19
аль-Муваллад
19
аль-Муваллад
19
Аль-Хамдан
Остались в запасе
Китай
Саудовская Аравия
1
Цзюньлин Янь
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
17
Yang Zexiang
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
16
Zhengyu Huang
ЦЗ
7
Xu Haoyang
ЦЗ
22
Cheng Jin
ЦП
10
Пенгфей Си
ПВ
Главный тренер
Александар Янкович
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
5
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Али Мухтар
ОП
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
19
Мохаммед Маран
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Цзюньлин Янь
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
17
Yang Zexiang
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
16
Zhengyu Huang
ЦЗ
7
Xu Haoyang
ЦЗ
22
Cheng Jin
ЦП
10
Пенгфей Си
ПВ
Остались в запасе
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
5
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Али Мухтар
ОП
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
19
Мохаммед Маран
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Китай - Саудовская Аравия
1
1
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
15
9
Офсайды
5
0
Количество передач
265
380
Сейвы
1
1
Точность передач %
72
75
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Китай
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Nasrullo Kabirov, Tajikistan
Стадион:
Dalian Suoyuwan Football Stadium, Dalian
Посещаемость:
48628
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