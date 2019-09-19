Павел Пашаев - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Вагифович
|Фамилия
|Пашаев
|Команда
|Металлург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1988 (35 лет)
|Рост
|175
|Вес
|66
|Имя
|Павел
|Отчество
|Вагифович
|Фамилия
|Пашаев
|Команда
|Металлург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1988 (35 лет)
|Рост
|175
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Александрия
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2019
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Александрия (Александрия)
|28.11.2019
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|0:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|45'
|07.11.2019
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|24.10.2019
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:1
|Александрия (Александрия)
|03.10.2019
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Гент (Гент)
|19.09.2019
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|3:1
|Александрия (Александрия)