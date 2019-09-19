Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павел Пашаев - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Павел
    Отчество Вагифович
    Фамилия Пашаев
    Команда Металлург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 января 1988 (35 лет)
    Рост 175
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11