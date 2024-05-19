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    Никита Шарков - статистика

    #63 | Защитник
    Имя Никита
    Отчество Олегович
    Фамилия Шарков
    Команда Леон Сатурн
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 февраля 2001 (23 года)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леон Сатурн 13 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2024 57' -90' Леон Сатурн (Раменское) 5:1 Звезда (Санкт-Петербург)
    01.07.2024 Был в запасе Родина-М (Москва) 2:5 Леон Сатурн (Раменское)
    25.06.2024 1' -46' Леон Сатурн (Раменское) 2:0 Луки-Энергия (Великие Луки)
    19.06.2024 1' -90' Балтика-БФУ (Калининград) 2:1 Леон Сатурн (Раменское)
    14.06.2024 1' -90' Леон Сатурн (Раменское) 2:0 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    10.06.2024 1' -90' Иркутск (Иркутск) 0:4 Леон Сатурн (Раменское)
    07.06.2024 84' -90' Енисей-М (Красноярск) 2:2 Леон Сатурн (Раменское)
    01.06.2024 1' -46' Леон Сатурн (Раменское) 0:1 Торпедо Вл (Владимир)
    25.05.2024 1' -81' Динамо СПб (Санкт-Петербург) 2:2 Леон Сатурн (Раменское)
    19.05.2024 1' -90' Леон Сатурн (Раменское) 1:1 Чертаново (Москва)
    12.05.2024 61' -90' Динамо Вг (Вологда) 0:0 Леон Сатурн (Раменское)
    05.05.2024 1' -76' Леон Сатурн (Раменское) 1:0 Динамо-2 (Москва)
    28.04.2024 1' -90' Тверь (Тверь) 2:3 Леон Сатурн (Раменское)
    06.04.2024 1' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 5:0 Леон Сатурн (Раменское)
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