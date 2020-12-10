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Аруна Коне
Статистика
Аруна Коне - статистика
Завершил карьеру
11 ноября 1983 (42)
#2 | Нападающий
181 см | 78 кг
Кот-д'Ивуар
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2020/2021
Турция. Суперлига 2020/2021
Турция. Суперлига 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2013
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
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Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сивасспор
4
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Маккаби
1 : 0
10.12.2020
Сивасспор
63' - 90'
79'
Лига Европы, 5 тур
Сивасспор
0 : 1
03.12.2020
Вильярреал
77' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Карабах
2 : 3
26.11.2020
Сивасспор
1' - 90'
40, 79'
Лига Европы, 3 тур
Сивасспор
2 : 0
05.11.2020
Карабах
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Сивасспор
1 : 2
29.10.2020
Маккаби
81' - 90'
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