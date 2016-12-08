Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Эйонг Эно
Статистика
Эйонг Эно - статистика
Завершил карьеру
23 марта 1986 (40)
#21 | Полузащитник
182 см | 76 кг
Камерун
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Бельгия. Плей-офф 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Кубок Африканских Наций 2015
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Голландия. Эредивизие 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Голландия. Эредивизие 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Голландия. Эредивизие 2010/2011
Кубок Африканских Наций 2010
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Голландии 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стандард
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Стандард
1 : 1
08.12.2016
Аякс
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 1
24.11.2016
Стандард
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Панатинаикос
0 : 3
03.11.2016
Стандард
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Стандард
2 : 2
20.10.2016
Панатинаикос
64' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Аякс
1 : 0
29.09.2016
Стандард
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Стандард
1 : 1
15.09.2016
Сельта
1' - 90'
Главные новости
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
15:53
Видео
Круговой проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
15:32
1
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
2
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Галицкий поговорил с Мусаевым на фоне кризиса «Краснодара»: подробности
14:53
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
14:05
5
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
3
Видео
Николаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
5
Футболисты «Галатасарая» продолжают игнорировать Батракова
12:51
8
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+