Джеффри Сарпонг - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Джеффри
|Фамилия
|Сарпонг
|Команда
|НАК Бреда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 1988 (34 года)
|Рост
|176
|Вес
|69
|Имя
|Джеффри
|Фамилия
|Сарпонг
|Команда
|НАК Бреда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 1988 (34 года)
|Рост
|176
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2011
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|23.10.2011
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|16.10.2011
|1' -69'
|Сарагоса (Сарагоса)
|2:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|02.10.2011
|79' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|20.09.2011
|83' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Гранада (Гранада)
|17.09.2011
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|27.08.2011
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)