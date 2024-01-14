Andy Visser - статистика
#58 | Нападающий
|Имя
|Andy Visser
|Команда
|Витесс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Andy Visser
|Команда
|Витесс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Хераклес
|3:2
|Витесс
|Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
|04.02.2024
|Был в запасе
|Витесс
|0:2
|Гоу Эхед Иглс
|Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
|26.01.2024
|1' - 90'
|Зволле
|1:0
|Витесс
|Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
|21.01.2024
|1' - 90'
|Витесс
|1:2
|Фейеноорд
|Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
|14.01.2024
|Был в запасе
|Витесс
|0:0
|Утрехт
|Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витесс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|Был в запасе
|Хераклес (Альмело)
|3:2
|Витесс (Арнем)
|04.02.2024
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|0:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|26.01.2024
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|21.01.2024
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|14.01.2024
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|0:0
|Утрехт (Утрехт)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|5:0
|Витесс (Арнем)