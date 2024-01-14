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    Andy Visser - статистика

    #58 | Нападающий
    Имя Andy Visser
    Команда Витесс
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Хераклес 3:2 Витесс Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
    04.02.2024 Был в запасе Витесс 0:2 Гоу Эхед Иглс Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
    26.01.2024 1' - 90' Зволле 1:0 Витесс Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
    21.01.2024 1' - 90' Витесс 1:2 Фейеноорд Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
    14.01.2024 Был в запасе Витесс 0:0 Утрехт Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витесс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2024 Был в запасе Хераклес (Альмело) 3:2 Витесс (Арнем)
    04.02.2024 Был в запасе Витесс (Арнем) 0:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    26.01.2024 1' -90' Зволле (Зволле) 1:0 Витесс (Арнем)
    21.01.2024 1' -90' Витесс (Арнем) 1:2 Фейеноорд (Роттердам)
    14.01.2024 Был в запасе Витесс (Арнем) 0:0 Утрехт (Утрехт)
    25.11.2023 Был в запасе Аякс (Амстердам) 5:0 Витесс (Арнем)
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