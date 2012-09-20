Сезар Сантин - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Сезар
|Фамилия
|Сантин
|Команда
|Кальмар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 февраля 1981 (42 года)
|Рост
|174
|Вес
|68
|Имя
|Сезар
|Фамилия
|Сантин
|Команда
|Кальмар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 февраля 1981 (42 года)
|Рост
|174
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|6
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|73' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|ФКСБ (Бухарест)
|23.11.2012
|1' -87'
|Мольде (Мольде)
|1:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|21' 76'
|08.11.2012
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|25.10.2012
|1' -84'
|Штутгарт (Штутгарт)
|0:0
|Копенгаген (Копенгаген)
|04.10.2012
|86' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:0
|Копенгаген (Копенгаген)
|20.09.2012
|1' -65'
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:1
|Мольде (Мольде)