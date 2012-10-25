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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штутгарт - Копенгаген
Штутгарт - Копенгаген: обзор матча 25 октября 2012
Штутгарт
25.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 3 тур
0 : 0
Завершен
Копенгаген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Копенгаген
84'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
С. Сантин
Замена
Т. Хайнал
️️️️
Г. Сакаи
84'
82'
Желтая карточка
К. Боланьос
79'
Замена
К. Гриндхейм
️️️️
Р. Гисласон
Замена
С. Оказаки
️️️️
И. Траоре
61'
Желтая карточка
Т. Торун
48'
Замена
Т. Торун
️️️️
Р. Хольцхаушер
46'
16'
Желтая карточка
Т. Делэни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
70
Сезар Сантин
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
7
Данни Аманкваа
ЦФ
4-3-1-2
26
Ульрайх
3
Молинаро
35
Таски
5
Нидермайер
2
Сакаи
10
Хольцхаушер
4
Гентнер
6
Квист
16
Траоре
11
Ибишевич
22
Харник
4-1-4-1
1
Виланд
2
Якобсен
6
Сигурдссон
13
Стадсгаард
19
Бенгтссон
27
Делэни
31
Кристенсен
6
Клаудемир
7
Боланьос
19
Гисласон
70
Сантин
2
Сакаи
15
Хайнал
15
Хайнал
2
Сакаи
10
Хольцхаушер
8
Торун
8
Торун
10
Хольцхаушер
16
Траоре
30
Оказаки
30
Оказаки
16
Траоре
19
Гисласон
19
Гриндхейм
19
Гриндхейм
19
Гисласон
70
Сантин
14
Корнелиус
14
Корнелиус
70
Сантин
Остались в запасе
Штутгарт
Копенгаген
22
Марк Циглер
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
41
Ким Кристенсен
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
Остались в запасе
41
Ким Кристенсен
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Штутгарт - Копенгаген
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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