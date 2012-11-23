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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Копенгаген
Мольде - Копенгаген: обзор матча 23 ноября 2012
Мольде
23.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа E, 5 тур
1 : 2
Завершен
Копенгаген
62'
Д. Чима Чукву
21'
С. Сантин (П)
76'
Р. Гисласон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Копенгаген
87'
Замена
Д. Аманкваа
️️️️
С. Сантин
Замена
Д. Клод Анган
️️️️
М. Эйкрем
85'
80'
Замена
К. Боланьос
️️️️
А. Корнелиус
76'
ГОЛ! 1:2!
Р. Гисласон
Пас отдал
С. Сантин
ГОЛ! 1:1!
Д. Чима Чукву
Пас отдал
М. Эйкрем
62'
Замена
П. Диуф
️️️️
Ж. Инге Бергет
55'
Желтая карточка
Э. Хуссэйн
52'
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
Д. Берг Хестад
46'
Желтая карточка
Д. Гатт
41'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Сантин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
2
Кристоффер Ващауг
ПЗ
22
Джошуа Гатт
ЛП
6
Даниэль Берг Хестад
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
27
Даниэль Чима Чукву
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
70
Сезар Сантин
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Мольде
1
Оле Сёдерберг
ВР
3
Стинслид Бьорре
ЦЗ
18
Магне Симонсен
ЦЗ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
20
Дэйви Клод Анган
ЦФ
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
Копенгаген
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
35
Абделлауе
АП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
4-2-1-3
1
Петтерсен
23
Риндароу
25
Линнес
4
Форрен
2
Ващауг
22
Гатт
6
Хестад
23
Эйкрем
9
Мострем
14
Бергет
27
Чукву
4-1-3-2
41
Кристенсен
2
Якобсен
13
Стадсгаард
6
Сигурдссон
19
Бенгтссон
27
Делэни
31
Кристенсен
19
Гисласон
6
Клаудемир
70
Сантин
14
Корнелиус
23
Эйкрем
20
Анган
20
Анган
23
Эйкрем
6
Хестад
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
6
Хестад
14
Бергет
30
Диуф
30
Диуф
14
Бергет
14
Корнелиус
7
Боланьос
7
Боланьос
14
Корнелиус
70
Сантин
7
Аманкваа
7
Аманкваа
70
Сантин
Остались в запасе
Мольде
Копенгаген
3
Стинслид Бьорре
ЦЗ
18
Магне Симонсен
ЦЗ
1
Оле Сёдерберг
ВР
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
35
Абделлауе
АП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
3
Стинслид Бьорре
ЦЗ
18
Магне Симонсен
ЦЗ
1
Оле Сёдерберг
ВР
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
35
Абделлауе
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Мольде - Копенгаген
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Акер Стэдион
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