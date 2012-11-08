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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Штутгарт
Копенгаген - Штутгарт: обзор матча 08 ноября 2012
Копенгаген
08.11.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
0 : 2
Завершен
Штутгарт
76'
В. Ибишевич
90+1'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Штутгарт
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Харник
Пас отдал
К. Гентнер
87'
Замена
З. Кузманович
️️️️
С. Оказаки
Замена
К. Боланьос
️️️️
Т. Кристенсен
80'
76'
ГОЛ! 0:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
А. Бока
63'
Замена
А. Бока
️️️️
И. Траоре
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
К. Гриндхейм
58'
32'
Желтая карточка
К. Молинаро
29'
Желтая карточка
Г. Нидермайер
Желтая карточка
А. Корнелиус
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦП
70
Сезар Сантин
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Копенгаген
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
4-1-3-2
41
Кристенсен
19
Бенгтссон
6
Сигурдссон
13
Стадсгаард
2
Якобсен
27
Делэни
19
Гриндхейм
6
Клаудемир
31
Кристенсен
14
Корнелиус
70
Сантин
4-2-1-3
26
Ульрайх
2
Сакаи
35
Таски
5
Нидермайер
3
Молинаро
4
Гентнер
6
Квист
16
Траоре
11
Ибишевич
30
Оказаки
22
Харник
31
Кристенсен
7
Боланьос
7
Боланьос
31
Кристенсен
19
Гриндхейм
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
19
Гриндхейм
16
Траоре
15
Бока
15
Бока
16
Траоре
30
Оказаки
8
Кузманович
8
Кузманович
30
Оказаки
Остались в запасе
Копенгаген
Штутгарт
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
22
Марк Циглер
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Копенгаген - Штутгарт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
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