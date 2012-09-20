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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Мольде
Копенгаген - Мольде: обзор матча 20 сентября 2012
Копенгаген
20.09.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 1 тур
2 : 1
Завершен
Мольде
20'
Клаудемир
74'
А. Корнелиус
45+1'
П. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Мольде
83'
Замена
Д. Чима Чукву
️️️️
Д. Клод Анган
82'
Замена
Э. Экпо
️️️️
Ж. Инге Бергет
ГОЛ! 2:1!
А. Корнелиус
Пас отдал
И. Ветокеле
74'
Замена
И. Ветокеле
️️️️
С. Сантин
65'
Желтая карточка
М. Вингаард
61'
58'
Желтая карточка
М. Мострем
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
П. Диуф
Пас отдал
М. Мострем
41'
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
М. Хосет
Замена
М. Вингаард
️️️️
Н. Йоргенсен
26'
ГОЛ! 1:0!
Клаудемир
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
6
Клаудемир
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦП
70
Сезар Сантин
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Мольде
1
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
2
Кристоффер Ващауг
ПЗ
16
Магне Хосет
ЦП
6
Даниэль Берг Хестад
ЦП
20
Дэйви Клод Анган
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
27
Томас Делэни
ОП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Мольде
1
Оле Сёдерберг
ВР
18
Магне Симонсен
ЦЗ
3
Стинслид Бьорре
ЦЗ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
29
Эммануэль Экпо
ПП
27
Даниэль Чима Чукву
ЦФ
4-3-3
41
Кристенсен
19
Бенгтссон
13
Стадсгаард
6
Сигурдссон
2
Якобсен
6
Клаудемир
7
Боланьос
31
Кристенсен
14
Йоргенсен
14
Корнелиус
70
Сантин
4-2-4
1
Петтерсен
2
Ващауг
25
Линнес
4
Форрен
23
Риндароу
16
Хосет
6
Хестад
9
Мострем
30
Диуф
14
Бергет
20
Анган
14
Йоргенсен
10
Вингаард
10
Вингаард
14
Йоргенсен
70
Сантин
25
Ветокеле
25
Ветокеле
70
Сантин
16
Хосет
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
16
Хосет
14
Бергет
29
Экпо
29
Экпо
14
Бергет
20
Анган
27
Чукву
27
Чукву
20
Анган
Остались в запасе
Копенгаген
Мольде
1
Йохан Виланд
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
Главный тренер
Ариэль Якобс
18
Магне Симонсен
ЦЗ
3
Стинслид Бьорре
ЦЗ
1
Оле Сёдерберг
ВР
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
1
Йохан Виланд
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
Остались в запасе
18
Магне Симонсен
ЦЗ
3
Стинслид Бьорре
ЦЗ
1
Оле Сёдерберг
ВР
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Копенгаген - Мольде
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Информация о матче
Главный судья:
Антти Мунукка
(Хельсинки)
Стадион:
Паркен
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