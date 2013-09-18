Пантелис Капетанос - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Пантелис
|Фамилия
|Капетанос
|Команда
|Ксанти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|190
|Вес
|85
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Пантелис
|Фамилия
|Капетанос
|Команда
|Ксанти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2013
|1' -71'
|Челси (Лондон)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|26.11.2013
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|06.11.2013
|76' -90'
|Базель (Базель)
|1:1
|ФКСБ (Бухарест)
|22.10.2013
|46' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:1
|Базель (Базель)
|01.10.2013
|46' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:4
|Челси (Лондон)
|18.09.2013
|1' -64'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:0
|ФКСБ (Бухарест)