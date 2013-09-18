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    Пантелис Капетанос - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Пантелис
    Фамилия Капетанос
    Команда Ксанти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 июня 1983 (39 лет)
    Рост 190
    Вес 85
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2013 1' -71' Челси (Лондон) 1:0 ФКСБ (Бухарест)
    26.11.2013 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 0:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    06.11.2013 76' -90' Базель (Базель) 1:1 ФКСБ (Бухарест)
    22.10.2013 46' -90' ФКСБ (Бухарест) 1:1 Базель (Базель)
    01.10.2013 46' -90' ФКСБ (Бухарест) 0:4 Челси (Лондон)
    18.09.2013 1' -64' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:0 ФКСБ (Бухарест)
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