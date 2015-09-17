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    Уго Вентура - статистика

    #24 | Вратарь
    Имя Уго
    Фамилия Вентура
    Команда Белененсеш
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 14 января 1988 (35 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
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