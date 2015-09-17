Уго Вентура - статистика
#24 | Вратарь
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Вентура
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 января 1988 (35 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Вентура
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 января 1988 (35 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белененсеш
|6
|-8
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Белененсеш (Лиссабон)
|26.11.2015
|1' -90'
|Белененсеш (Лиссабон)
|0:0
|Лех (Познань)
|05.11.2015
|1' -90'
|Белененсеш (Лиссабон)
|0:2
|Базель (Базель)
|22.10.2015
|1' -90'
|Базель (Базель)
|1:2
|Белененсеш (Лиссабон)
|01.10.2015
|1' -90'
|Белененсеш (Лиссабон)
|0:4
|Фиорентина (Флоренция)
|17.09.2015
|1' -90'
|Лех (Познань)
|0:0
|Белененсеш (Лиссабон)