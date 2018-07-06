Статистика по турнирам

Чемпионат мира 2018 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Кубок Америки 2015 Испания. Примера 2014/2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Суперкубок Испании 2014 Чемпионат мира 2014 Испания. Кубок 2013/2014 Испания. Примера 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Испании 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013 Суперкубок УЕФА 2012 Кубок Америки 2011 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок УЕФА 2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2009/2010 Чемпионат Португалии 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009