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Кристиан Родригес
Статистика
Кристиан Родригес - статистика
Завершил карьеру
30 сентября 1985 (40)
#7 | Полузащитник
178 см | 81 кг
Уругвай
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Чемпионат мира 2018
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017
Кубок Америки 2015
Испания. Примера 2014/2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Суперкубок Испании 2014
Чемпионат мира 2014
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Кубок Конфедераций 2013
Лига чемпионов 2013/2014
Суперкубок Испании 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013
Суперкубок УЕФА 2012
Кубок Америки 2011
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок УЕФА 2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уругвай
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 1/4 финала
Уругвай
0 : 2
06.07.2018
Франция
59' - 90'
69'
Чемпионат мира, 1/8 финала
Уругвай
2 : 1
30.06.2018
Португалия
63' - 90'
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
3 : 0
25.06.2018
Россия
73' - 90'
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
1 : 0
20.06.2018
Саудовская Аравия
1' - 59'
Чемпионат мира, 1 тур
Египет
0 : 1
15.06.2018
Уругвай
59' - 90'
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