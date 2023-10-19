|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гремио
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2023
|83' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:0
|Баия (Салвадор)
|02.11.2023
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|1:2
|Гремио (Порту-Алегри)
|29.10.2023
|87' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3:4
|Гремио (Порту-Алегри)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|3:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|22.10.2023
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:0
|Гремио (Порту-Алегри)
|69'
|19.10.2023
|68' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)