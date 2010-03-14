Шарлес - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Шарлес
|Команда
|Антальяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|173
|Вес
|72
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Шарлес
|Команда
|Антальяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|173
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|4
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2010
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|17.04.2010
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|11.04.2010
|1' -46'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|9'
|04.04.2010
|82' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:2
|Динамо (Москва)
|28.03.2010
|1' -83'
|Спартак (Москва)
|2:1
|Локомотив (Москва)
|29'
|20.03.2010
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|79'
|14.03.2010
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|2:0
|Локомотив (Москва)