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Шарлес
Статистика
Шарлес - статистика
Завершил карьеру
14 февраля 1985 (41)
#70 | Полузащитник
173 см | 72 кг
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Турция. Суперлига 2016/2017
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив
4
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Ахмат
0 : 0
01.05.2010
Локомотив
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
ЦСКА
1 : 1
17.04.2010
Локомотив
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Зенит
1 : 0
11.04.2010
Локомотив
1' - 46'
9'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Локомотив
3 : 2
04.04.2010
Динамо
82' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Спартак
2 : 1
28.03.2010
Локомотив
1' - 83'
29'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Локомотив
3 : 0
20.03.2010
Крылья Советов
1' - 90'
79'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Рубин
2 : 0
14.03.2010
Локомотив
Был в запасе
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