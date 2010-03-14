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    Шарлес - статистика

    #70 | Полузащитник
    Имя Фернандо
    Фамилия Шарлес
    Команда Антальяспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 1985 (38 лет)
    Рост 173
    Вес 72
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 4 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.05.2010 Был в запасе Ахмат (Грозный) 0:0 Локомотив (Москва)
    17.04.2010 Был в запасе ЦСКА (Москва) 1:1 Локомотив (Москва)
    11.04.2010 1' -46' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Локомотив (Москва)
    9'
    04.04.2010 82' -90' Локомотив (Москва) 3:2 Динамо (Москва)
    28.03.2010 1' -83' Спартак (Москва) 2:1 Локомотив (Москва)
    29'
    20.03.2010 1' -90' Локомотив (Москва) 3:0 Крылья Советов (Самара)
    79'
    14.03.2010 Был в запасе Рубин (Казань) 2:0 Локомотив (Москва)
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