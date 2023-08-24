Болу Огунгбайи - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Болу
|Фамилия
|Огунгбайи
|Команда
|Славия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 2004 (20 лет)
|Имя
|Болу
|Фамилия
|Огунгбайи
|Команда
|Славия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 2004 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2023
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|2:0
|Рома (Рим)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Славия (Прага)
|05.10.2023
|66' -90'
|Славия (Прага)
|6:0
|Шериф (Тирасполь)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Серветт (Женева)
|0:2
|Славия (Прага)
|31.08.2023
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:1
|Славия (Прага)
|24.08.2023
|69' -90'
|Славия (Прага)
|2:0
|Заря (Луганск)
|90'