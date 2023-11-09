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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Рома
Славия - Рома: обзор матча 09 ноября 2023
Славия
09.11.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа G, 4 тур
2 : 0
Завершен
Рома
50'
В. Юрецка
74'
Л. Масопуст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Рома
90'
+5
Желтая карточка
Э. Н'Дика
Замена
Я. Громада
️️️️
М. Хытил
90'
+5
Желтая карточка
М. ван Бурен
88'
Замена
М. ван Бурен
️️️️
О. Дорли
87'
Замена
К. Валлем
️️️️
В. Юрецка
87'
84'
Замена
Ж. Кошта
️️️️
Л. Паредес
Желтая карточка
П. Шевчик
83'
Замена
П. Шевчик
️️️️
Х. Зафейрис
78'
Замена
Т. Влчек
️️️️
Л. Масопуст
78'
77'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Д. Льоренте
ГОЛ! 2:0!
Л. Масопуст
Пас отдал
О. Дорли
74'
68'
Замена
П. Дибала
️️️️
А. Белотти
Желтая карточка
Л. Масопуст
58'
ГОЛ! 1:0!
В. Юрецка
Пас отдал
М. Хытил
50'
46'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
С. Эль-Шаарави
46'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
У. Ауа
44'
Желтая карточка
Л. Паредес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
(К)
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
13
Моймир Хытил
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
(К)
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
2
Андрес Думитреску
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
23
Петр Шевчик
ЦП
26
Matej Zachoval
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
6
Конрад Валлем
ПВ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
24
Болу Огунгбайи
ЦФ
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Луиджи Черубини
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-3-1-2
30
Мандоус
26
Боржил
23
Дудера
5
Огбу
3
Голеш
19
Дорли
20
Зафейрис
8
Масопуст
17
Провод
15
Юрецка
13
Хытил
4-1-2-1-2
99
Свилар
2
Челик
26
Н'Дика
3
Льоренте
23
Манчини
5
Паредес
8
Бове
10
Ауа
8
Эль-Шаарави
9
Лукаку
11
Белотти
8
Масопуст
27
Влчек
27
Влчек
8
Масопуст
13
Хытил
14
Громада
14
Громада
13
Хытил
20
Зафейрис
23
Шевчик
23
Шевчик
20
Зафейрис
19
Дорли
10
ван Бурен
10
ван Бурен
19
Дорли
15
Юрецка
6
Валлем
6
Валлем
15
Юрецка
8
Эль-Шаарави
2
Карсдорп
2
Карсдорп
8
Эль-Шаарави
3
Льоренте
8
Саншеш
8
Саншеш
3
Льоренте
10
Ауа
4
Кристанте
4
Кристанте
10
Ауа
5
Паредес
67
Кошта
67
Кошта
5
Паредес
11
Белотти
21
Дибала
21
Дибала
11
Белотти
Остались в запасе
Славия
Рома
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
2
Андрес Думитреску
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
26
Matej Zachoval
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
24
Болу Огунгбайи
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
10
Луиджи Черубини
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
2
Андрес Думитреску
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
26
Matej Zachoval
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
24
Болу Огунгбайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
10
Луиджи Черубини
ЛВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Славия - Рома
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Фортуна Арена
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