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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Серветт - Славия
Серветт - Славия: обзор матча 21 сентября 2023
Серветт
21.09.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа G, 1 тур
0 : 2
Завершен
Славия
32'
Л. Масопуст
59'
И. Огбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Славия
90'
+3
Желтая карточка
А. Мандоус
90'
+1
Желтая карточка
Л. Провод
87'
Замена
В. Юрецка
️️️️
А. Думитреску
Замена
Р. Роделен
️️️️
Б. Мазику
84'
Замена
Х. Туати
️️️️
А. Антунес
81'
79'
Желтая карточка
А. Думитреску
72'
Замена
М. Юрасек
️️️️
М. Томич
72'
Замена
Л. Провод
️️️️
Д. Дудера
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Д. Кутеса
68'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
К. Бедья
68'
Замена
Г. Ондуа
️️️️
Д. Дулин
67'
66'
Желтая карточка
О. Дорли
Желтая карточка
К. Бедья
64'
59'
ГОЛ! 0:2!
И. Огбу
Пас отдал
Л. Масопуст
52'
Замена
Х. Зафейрис
️️️️
П. Шевчик
Желтая карточка
С. Руй
36'
32'
ГОЛ! 0:1!
Л. Масопуст
Желтая карточка
Й. Северен
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
2
Андрес Думитреску
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
27
Михал Томич
ПЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
10
Мик ван Бурен
ПВ
6
Конрад Валлем
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Серветт
78
Лео Бессон
ВР
18
Жоэль Малл
ВР
6
Кеиго Цунемото
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЦФ
24
Хуссейн Туати
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
12
Jan Tredl
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
24
Болу Огунгбайи
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Фрик
18
Мазику
77
Болла
4
Руй
19
Северен
28
Дулин
9
Стеванович
8
Конья
7
Кутеса
8
Антунес
9
Бедья
3-2-3-2
30
Мандоус
3
Голеш
5
Огбу
2
Думитреску
23
Дудера
27
Томич
8
Масопуст
23
Шевчик
19
Дорли
6
Валлем
10
ван Бурен
28
Дулин
5
Ондуа
5
Ондуа
28
Дулин
7
Кутеса
21
Гуйемено
21
Гуйемено
7
Кутеса
8
Антунес
24
Туати
24
Туати
8
Антунес
9
Бедья
27
Кривелли
27
Кривелли
9
Бедья
18
Мазику
23
Роделен
23
Роделен
18
Мазику
23
Шевчик
20
Зафейрис
20
Зафейрис
23
Шевчик
23
Дудера
17
Провод
17
Провод
23
Дудера
27
Томич
31
Юрасек
31
Юрасек
27
Томич
2
Думитреску
15
Юрецка
15
Юрецка
2
Думитреску
Остались в запасе
Серветт
Славия
78
Лео Бессон
ВР
18
Жоэль Малл
ВР
6
Кеиго Цунемото
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
1
Ондрей Колар
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
12
Jan Tredl
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
24
Болу Огунгбайи
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
78
Лео Бессон
ВР
18
Жоэль Малл
ВР
6
Кеиго Цунемото
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЦФ
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
12
Jan Tredl
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
24
Болу Огунгбайи
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Серветт - Славия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
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