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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Заря - Славия
Заря - Славия: обзор матча 31 августа 2023
Заря
31.08.2023, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Славия
32'
Д. Алефиренко
41'
Д. Антюх
83'
М. Юрасек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Славия
83'
ГОЛ! 2:1!
М. Юрасек
Пас отдал
Л. Масопуст
81'
Замена
М. Томич
️️️️
Л. Провод
Замена
В. Чурко
️️️️
Д. Мишнев
81'
Замена
И. Горбач
️️️️
Д. Антюх
81'
Замена
В. Волошин
️️️️
Д. Алефиренко
67'
56'
Замена
В. Юрецка
️️️️
М. ван Бурен
46'
Замена
М. Юрасек
️️️️
Д. Дудера
46'
Замена
П. Шевчик
️️️️
И. Огбу
ГОЛ! 2:0!
Д. Антюх
Пас отдал
Р. Вантух
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Алефиренко
Пас отдал
Д. Антюх
32'
Желтая карточка
И. Снурницын
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
55
Джордан
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
10
Мик ван Бурен
ПВ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
21
Денис Нагнойный
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
22
Петар Мичин
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
27
Михал Томич
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
23
Петр Шевчик
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
31
Матей Юрасек
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
24
Болу Огунгбайи
ЦФ
3-1-3-1-2
12
Турбаевский
17
Вантух
75
Снурницын
70
Кирюханцев
44
Батагов
39
Герреро
15
Мишнев
8
Яцык
9
Антюх
7
Алефиренко
55
Джордан
4-3-2-1
1
Колар
3
Голеш
5
Огбу
27
Влчек
23
Дудера
8
Масопуст
20
Зафейрис
19
Дорли
10
ван Бурен
17
Провод
26
Шранц
7
Алефиренко
15
Волошин
15
Волошин
7
Алефиренко
15
Мишнев
11
Чурко
11
Чурко
15
Мишнев
9
Антюх
11
Горбач
11
Горбач
9
Антюх
17
Провод
27
Томич
27
Томич
17
Провод
5
Огбу
23
Шевчик
23
Шевчик
5
Огбу
23
Дудера
31
Юрасек
31
Юрасек
23
Дудера
10
ван Бурен
15
Юрецка
15
Юрецка
10
ван Бурен
Остались в запасе
Заря
Славия
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
24
Иван Головкин
ПВ
22
Петар Мичин
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
31
Ян Сиротник
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
14
Якуб Громада
ОП
6
Конрад Валлем
ПВ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
24
Болу Огунгбайи
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
24
Иван Головкин
ПВ
22
Петар Мичин
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Остались в запасе
31
Ян Сиротник
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
14
Якуб Громада
ОП
6
Конрад Валлем
ПВ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
24
Болу Огунгбайи
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Заря - Славия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
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